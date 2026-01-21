Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

SISU 2026: quais universidades têm mais vagas para o curso de Direito?

UFRJ lidera ranking nacional com 360 cadeiras disponíveis; inscrições vão até esta sexta-feira, 23

Candidatos que não ingressarem na turma regular podem ser convocados na 2° chamada a partir de 11 de fevereiro  (Angelo Miguel/MEC)

Candidatos que não ingressarem na turma regular podem ser convocados na 2° chamada a partir de 11 de fevereiro  (Angelo Miguel/MEC)

Gabriela Pessanha

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h37.

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas e alunos podem escolher para quais unidades desejam se candidatar. Um levantamento das vagas mostrou que a UFRJ lidera a disponibilidade para o curso de Direito.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o processo conta com 7.388 cursos distribuídos em 136 instituições públicas do país.

Cronograma do Sisu 2026

As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23. 

Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.

  • Período de inscrições - Até sexta-feira, 23;
  • Resultado da chamada regular dos aprovados - 29 de janeiro;
  • Chamada regular de matrícula - 2 de fevereiro;
  • Prazo para participar da lista de espera - 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
  • Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições - 11 de fevereiro.

Novas regras para aprovação

Em 2026, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.

Confira as universidades com mais vagas

As oportunidades são divididas conforme a região em que está a universidade.

Em algumas delas, há vagas afirmativas, reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas. Entre eles, estão alunos da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).

Região Norte

UniversidadeNúmero de vagasPossui cotas?
Universidade Estadual do Amapá (Ueap)50Sim
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)40Sim
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para o período noturno32Não
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para o período Integral32Não
Universidade Federal de Roraima (UFRR)25Não

Região Nordeste

UniversidadeNúmero de vagasPossui cotas?
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período noturno150Não
Universidade Federal da Bahia (UFBA) em período integral136Não
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no período matutino104Não
Universidade Federal do Bahia (UFBA) no período noturno101Não
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)100Sim
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no campus João Pessoa e Santa Rita

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no período matutino e noturno

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período matutino

100Não

Região Centro-Oeste

UniversidadeNúmero de vagasPossui cotas?
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus Barra dos Garças65Não
Universidade Federal de Jataí60Não
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus Cuiabá e período matutino50Não
Universidade Federal de Mato Grosso no campus Cuiabá e período noturno50Não
Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) nos campi Alta Floresta, Barra dos Bugres, Cáceres, Diamantino e Ponte e Lacerda40 (cada campus)Sim

Região Sul

UniversidadeNúmero de vagasPossui cotas?
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)104Não
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no período matutino55Sim
Universidade Federal do Rio Grande no período noturno55Sim
Fundação Universidade Federal do Pampa no campus Santana do Livramento49Sim
Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) próximo ao campus São Borja49Sim

Região Sudeste

UniversidadeNúmero de vagasPossui cotas?
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no período integral360Sim
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no período noturno200Não
Universidade Federal de Minas Gerais no período matutino200Sim
Universidade Federal do Rio de Janeiro no período noturno150Sim
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)142Sim
Acompanhe tudo sobre:SisuDireito

Mais de Brasil

SISU 2026: os estados com mais vagas para o curso de engenharia

Lula lidera cenários de 1º turno com 48%, diz AtlasIntel

AtlasIntel: rejeição a Lula é de 49,7% e a Flávio, 47,4%

AtlasIntel: Lula vence Flávio no 2º turno, mas diferença cai para 4 pontos

Mais na Exame

Brasil

SISU 2026: conheça os estados com mais vagas para o curso de engenharia

Minhas Finanças

IPVA 2026: conheça dez modelos de motos isentas do imposto em São Paulo

Inteligência Artificial

IA vai criar mais empregos do que tirar, diz CEO da Nvidia em Davos

Pop

'Industry': a série da HBO que incomoda o mercado financeiro