SISU 2026: quais universidades têm mais vagas para o curso de Direito?

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas e alunos podem escolher para quais unidades desejam se candidatar. Um levantamento das vagas mostrou que a UFRJ lidera a disponibilidade para o curso de Direito.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o processo conta com 7.388 cursos distribuídos em 136 instituições públicas do país.

Cronograma do Sisu 2026

As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23.

Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.

Período de inscrições - Até sexta-feira, 23;

Até sexta-feira, 23; Resultado da chamada regular dos aprovados - 29 de janeiro;

29 de janeiro; Chamada regular de matrícula - 2 de fevereiro;

2 de fevereiro; Prazo para participar da lista de espera - 29 de janeiro a 2 de fevereiro;

29 de janeiro a 2 de fevereiro; Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições - 11 de fevereiro.

Novas regras para aprovação

Em 2026, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.

Confira as universidades com mais vagas

As oportunidades são divididas conforme a região em que está a universidade.

Em algumas delas, há vagas afirmativas, reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas. Entre eles, estão alunos da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).

Região Norte

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Estadual do Amapá (Ueap) 50 Sim Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) 40 Sim Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para o período noturno 32 Não Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para o período Integral 32 Não Universidade Federal de Roraima (UFRR) 25 Não

Região Nordeste

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período noturno 150 Não Universidade Federal da Bahia (UFBA) em período integral 136 Não Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no período matutino 104 Não Universidade Federal do Bahia (UFBA) no período noturno 101 Não Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 100 Sim Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no campus João Pessoa e Santa Rita Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no período matutino e noturno Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período matutino 100 Não

Região Centro-Oeste

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus Barra dos Garças 65 Não Universidade Federal de Jataí 60 Não Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus Cuiabá e período matutino 50 Não Universidade Federal de Mato Grosso no campus Cuiabá e período noturno 50 Não Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) nos campi Alta Floresta, Barra dos Bugres, Cáceres, Diamantino e Ponte e Lacerda 40 (cada campus) Sim

Região Sul

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 104 Não Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no período matutino 55 Sim Universidade Federal do Rio Grande no período noturno 55 Sim Fundação Universidade Federal do Pampa no campus Santana do Livramento 49 Sim Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) próximo ao campus São Borja 49 Sim

Região Sudeste