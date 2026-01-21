SISU 2026: quais universidades têm mais vagas para o curso de Direito?

Candidatos que não ingressarem na turma regular podem ser convocados na 2° chamada a partir de 11 de fevereiro (Angelo Miguel/MEC)
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h37.
As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas e alunos podem escolher para quais unidades desejam se candidatar. Um levantamento das vagas mostrou que a UFRJ lidera a disponibilidade para o curso de Direito.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), o processo conta com 7.388 cursos distribuídos em 136 instituições públicas do país.
As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23.
Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.
Em 2026, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.
As oportunidades são divididas conforme a região em que está a universidade.
Em algumas delas, há vagas afirmativas, reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas. Entre eles, estão alunos da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Estadual do Amapá (Ueap)
|50
|Sim
|Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
|40
|Sim
|Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para o período noturno
|32
|Não
|Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para o período Integral
|32
|Não
|Universidade Federal de Roraima (UFRR)
|25
|Não
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período noturno
|150
|Não
|Universidade Federal da Bahia (UFBA) em período integral
|136
|Não
|Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no período matutino
|104
|Não
|Universidade Federal do Bahia (UFBA) no período noturno
|101
|Não
|Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
|100
|Sim
|Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no campus João Pessoa e Santa Rita
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no período matutino e noturno
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período matutino
|100
|Não
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus Barra dos Garças
|65
|Não
|Universidade Federal de Jataí
|60
|Não
|Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus Cuiabá e período matutino
|50
|Não
|Universidade Federal de Mato Grosso no campus Cuiabá e período noturno
|50
|Não
|Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) nos campi Alta Floresta, Barra dos Bugres, Cáceres, Diamantino e Ponte e Lacerda
|40 (cada campus)
|Sim
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
|104
|Não
|Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no período matutino
|55
|Sim
|Universidade Federal do Rio Grande no período noturno
|55
|Sim
|Fundação Universidade Federal do Pampa no campus Santana do Livramento
|49
|Sim
|Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) próximo ao campus São Borja
|49
|Sim
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no período integral
|360
|Sim
|Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no período noturno
|200
|Não
|Universidade Federal de Minas Gerais no período matutino
|200
|Sim
|Universidade Federal do Rio de Janeiro no período noturno
|150
|Sim
|Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
|142
|Sim