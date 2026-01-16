Resultado do Enem 2025: veja data, horário e como consultar a nota

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00h10.
O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgam nesta sexta-feira, 16, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.As notas individuais do Enem estarão disponíveis na Página do Participante, plataforma oficial do exame.
Na página, será possível acessar tanto a nota da redação, que vai de zero a mil pontos, quanto as pontuações obtidas nas quatro áreas de conhecimento avaliadas.
Para os treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025 —, o boletim individual será divulgado em data posterior, ainda não confirmada pelo Inep.
Com os resultados do exame, os participantes poderão pleitear uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições do dia 19 a 23 de janeiro; tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições vão de 26 a 29 de janeiro; ou acessar a educação superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.
O MEC e INEP não divulgaram qual horário a nota será divulgada neste ano. As notas do Enem 2024 foram divulgadas a partir das 10h.
Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:
O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.