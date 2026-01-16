Resultado do Enem 2025: veja data, horário e como consultar a nota

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgam nesta sexta-feira, 16, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

As notas individuais do Enem estarão disponíveis na Página do Participante, plataforma oficial do exame.

Na página, será possível acessar tanto a nota da redação, que vai de zero a mil pontos, quanto as pontuações obtidas nas quatro áreas de conhecimento avaliadas.

Para os treineiros — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025 —, o boletim individual será divulgado em data posterior, ainda não confirmada pelo Inep.

Com os resultados do exame, os participantes poderão pleitear uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com inscrições do dia 19 a 23 de janeiro; tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições vão de 26 a 29 de janeiro; ou acessar a educação superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quando será divulgado o resultado do Enem 2025?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.

Que horas sai o resultado do Enem 2025?

O MEC e INEP não divulgaram qual horário a nota será divulgada neste ano. As notas do Enem 2024 foram divulgadas a partir das 10h.

Como consultar a nota do Enem 2025?

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:

Passo 1: Acesse a página do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/) e clique em “Página do Participante — Entrar com gov.br”;

Passo 2: Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Execute a validação do Captcha quando solicitado, digite sua senha e clique em “Entrar”;

Na nova versão do Gov.br, é preciso validar as permissões de acesso a dados. Clique em "autorizar";

Já logado na Página do Participante, clique em "Resultado 2024";

A página exibirá as notas de cada prova do Enem e da redação. Após 90 dias da data de divulgação também será possível realizar o download do espelho de redação com a correção detalhada.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

Cronograma do Prouni 2026