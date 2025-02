10 profissões para quem gosta de engenharia civil

A engenharia civil é uma área vasta e cheia de possibilidades para quem deseja atuar em diversos segmentos, desde a construção de grandes infraestruturas até o planejamento urbano.

Profissionais de engenharia civil têm uma ampla gama de escolhas de carreira, com especializações que podem resultar em salários altos e alta demanda no mercado de trabalho.

Confira as 10 principais profissões para quem deseja seguir uma carreira na engenharia civil, com informações sobre áreas de atuação, cursos de especialização e média salarial de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1- Engenheiro Civil

É o profissional responsável por planejar, projetar e supervisionar a construção de infraestrutura, como prédios, pontes, estradas e barragens. Ele está envolvido em todas as etapas do projeto, desde a concepção até a execução. O trabalho envolve análises técnicas, cálculos estruturais, gestão de obras e controle de custos.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 9.000 mensais

2- Engenheiro Estrutural

Este profissional foca especificamente no design e na análise de estruturas de edifícios, pontes e outras construções. Ele trabalha com cálculos complexos para garantir que as construções sejam seguras e capazes de suportar cargas e forças externas. Muitas vezes, o engenheiro estrutural também é consultado para corrigir problemas estruturais em obras já existentes.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 12.000 mensais

3- Engenheiro de Transportes

É responsável por projetar e planejar sistemas de transporte, como rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Também realiza estudos de viabilidade para novos projetos e melhorias nas infraestruturas de transporte existentes, otimizando o tráfego e garantindo a segurança.

Média salarial: R$ 7.500 a R$ 10.000 mensais

4- Engenheiro de Saneamento

Focado no planejamento e execução de sistemas de abastecimento de água, esgoto e gestão de resíduos sólidos, o engenheiro de saneamento é fundamental para a saúde pública e o meio ambiente. Ele desenvolve projetos que visam a distribuição eficiente de água e o tratamento de esgoto, garantindo o cumprimento de normas ambientais e de segurança.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 10.500 mensais

5- Gestor de Obras

O gestor de obras coordena as equipes de trabalho e supervisiona o progresso das construções. Ele garante que as obras sejam realizadas dentro do prazo, orçamento e padrões de qualidade estabelecidos. Esse profissional também lida com a gestão de contratos, compra de materiais e comunicação com clientes e fornecedores.

Média salarial: R$ 9.000 a R$ 14.000 mensais

6- Engenheiro de Segurança do Trabalho

É responsável por garantir que as obras sejam executadas dentro das normas de segurança, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Ele realiza análises de risco, define protocolos de segurança e treina os trabalhadores para garantir um ambiente de trabalho seguro.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 10.500 mensais

7- Arquiteto de Infraestrutura

Trabalhando na interface entre engenharia e design, o arquiteto de infraestrutura planeja projetos que envolvem redes de infraestrutura urbana, como ruas, esgoto, redes elétricas e abastecimento de água. Ele também se envolve no desenvolvimento de novos bairros, na integração com a paisagem urbana e no planejamento de áreas públicas.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 8.500 mensais

8- Engenheiro Ambiental

Este profissional foca no impacto ambiental das obras e na aplicação de práticas sustentáveis na construção civil. Ele projeta soluções para minimizar o impacto de projetos de infraestrutura no meio ambiente, como o uso de materiais recicláveis, tratamento de efluentes e sistemas de energia renovável.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 10.000 mensais

9- Consultor de Engenharia Civil

O consultor de engenharia civil oferece assessoria para empresas, avaliando a viabilidade de projetos, oferecendo soluções técnicas, ajudando em processos de licenciamento e acompanhando a execução das obras. Pode ser um consultor independente ou trabalhar em empresas especializadas em consultoria de engenharia.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 15.000 mensais

10- Engenheiro de Projetos

É responsável por planejar e desenvolver projetos de engenharia, supervisionando a execução dos mesmos. Analisa as necessidades do cliente, realiza o levantamento de dados e cria os planos necessários para a execução da obra, além de coordenar os diversos profissionais envolvidos.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 11.000 mensais

Existe concurso público para a área?

Quem deseja seguir na área e traçar uma carreira no setor público, poderá atuar em prefeituras, governos estaduais e órgãos federais. Esses concursos podem ser para cargos em áreas como saneamento, infraestrutura, transporte, segurança pública e serviços urbanos.

Alguns dos principais órgãos que frequentemente abrem concursos para engenheiros civis são:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT);

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP);

Prefeituras e Governos Estaduais.

Os concursos públicos exigem o diploma de engenharia civil e, em muitos casos, experiência prévia, além de uma prova técnica e/ou análise de títulos.

Por que escolher essa área?

A engenharia civil é uma profissão com grande perspectiva de crescimento, principalmente em função da crescente demanda por infraestrutura no Brasil e no mundo.

O uso de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA), tem transformado a forma como os projetos de engenharia civil são planejados e executados. Esta tem sido aplicada na análise de grandes volumes de dados para prever riscos, otimizar recursos e melhorar a eficiência das obras.

Além disso, a sustentabilidade está se tornando uma área cada vez mais importante na engenharia civil. A busca por soluções ecológicas, como construções mais eficientes em termos energéticos e a utilização de materiais recicláveis, está ganhando força e oferecendo novas oportunidades para os profissionais dessa área.

A engenharia civil também oferece uma grande versatilidade de atuação, permitindo que os profissionais se especializem em diversas subáreas e desenvolvam carreiras bem remuneradas.

Por que você deve saber disso?

Entender as diversas possibilidades de carreira na engenharia civil é essencial para tomar decisões informadas sobre qual área se especializar.

A profissão tem diversas opções de atuação, com salários atrativos e boas perspectivas de crescimento, especialmente com o uso de novas tecnologias e inovações.

Conhecer o leque de oportunidades e os requisitos para cada uma delas pode ajudar na construção de uma carreira de sucesso, além de proporcionar estabilidade profissional em um setor essencial para o desenvolvimento do país.