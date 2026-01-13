Resultado do Enem já saiu? Veja data e como acessar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta semana os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.

As notas serão divulgadas na próxima sexta-feira, 16. Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.

Com o resultado do Enem, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram divulgadas no dia 20 de novembro.

Quando será divulgado o resultado do Enem 2025?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.

Como acessar o resultado do Enem 2025?

Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem, no site do Inep.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.