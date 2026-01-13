Resultado do Enem já saiu? Veja data e como acessar

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h21.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta semana os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.
As notas serão divulgadas na próxima sexta-feira, 16. Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025. A taxa de abstenção no segundo dia de provas foi de 30% dos inscritos.
Com o resultado do Enem, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).
O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram divulgadas no dia 20 de novembro.
Os candidatos poderão consultar suas notas, a partir do dia 16 de janeiro, na Página do Participante do Enem, no site do Inep.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.