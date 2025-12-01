São Paulo passa a aceitar cartão de débito e de crédito na catraca do metrô

A partir desta segunda-feira, 1, os passageiros do metrô de São Paulo poderão pagar a passagem diretamente na catraca por meio do cartão de crédito e débito. Nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha os pagamentos por aproximação estão habilitados e, ao longo de dezembro, a liberação será estendida a outras linhas.

Pagamentos na catraca com cartões digitais, por meio do celular ou de relógios inteligentes, ainda não estão disponíveis. A modalidade também não permite integração entre metrô e ônibus, sendo assim a condição segue restrita aos passageiros que utilizam cartão do Bilhete Único ou Top.

Além disso, a princípio o cartão de débito ou crédito só poderá ser usado duas vezes com intervalo de um minuto entre as operações. Após os dois pagamentos, o usuário poderá utilizar o método novamente em 30 minutos. Em nota, o Metrô SP afirmou que o período entre as compras pode ser reduzido depois dos testes.

A mudança faz parte de um projeto-piloto e deve durar seis meses. A condição pode ou não perdurar conforme a aceitação dos passageiros. Em nota, o Metrô reforça:

"A novidade traz como principais benefícios a rapidez no embarque, já que o pagamento acontece em segundos, além de mais conveniência, uma vez que dispensa recargas e uso de dinheiro físico, melhorando o fluxo nas estações"

Como identificar as catracas liberadas para pagamento por aproximação?

Cada estação das linhas Azul e Vermelha possui ao menos uma catraca dedicada ao pagamento exclusivo com cartão de crédito e débito. Elas são sinalizadas por uma placa e envelopadas de azul.

Em pontos com maior fluxo de passageiros, como os terminais Portuguesa-Tietê e Jabaquara, da linha Azul, e Barra Funda, da linha Vermelha, possuem mais catracas exclusivas para o pagamento por aproximação.

O pagamento por débito e crédito está disponível em outras linhas?

Até o final do ano, a medida deve ser expandida para as linhas 2-Verde e 15-Prata. Em algumas linhas administradas por concessionárias, a modalidade também entrou em vigor.

Algumas estações da linha 4-Amarela e 5-Lilás já permitem que o passageiro faça o pagamento direto da catraca. Segundo a Autopass, que faz gestão dos bilhetes nessas rotas, a estação Campo Belo (linha Lilás) já tem catracas que aceitam o pagamento por aproximação.

Como realizar o pagamento direto na catraca?

O Metrô de São Paulo reforça a importância de retirar o cartão para aproximar na catraca. Desta forma, o passageiro evita que, ao aproximar a carteira, a leitura seja feita em outro cartão que não o de crédito ou débito.

Caso tenha problemas com o pagamento, o usuário deve checar o saldo ou limite da conta e, em caso de normalidade, entrar em contato com a instituição bancária responsável para corrigir o problema.

Ainda assim, é possível recarregar o ticket do transporte, validar a recarga ou comprar o QR Code para acessar o metrô até que a situação seja normalizada com o banco.

O pagamento por aproximação é seguro?

O pagamento por aproximação nas catracas oferece a mesma segurança bancária do que em outros estabelecimentos.

Além da praticidade e rapidez, não existe cobrança recorrente devido ao pagamento nos bloqueios do metrô.

Mudanças nas bilheterias das estações

Embora a maioria das estações siga com as bilheterias para venda e recarga de bilhetes, em alguns pontos os passageiros conseguem realizar a ação apenas através dos totens.

Nas estações Belém (linha Vermelha) e Jardim Colonial (linha Prata), só é possível recarregar o bilhete ou comprar o QR Code nos totens através do cartão bancário.

A estatal também anunciou que a partir do dia 11 de dezembro a bilheteria da estação São Joaquim (linha Azul) também será fechada. "O fechamento dessa bilheteria já estava previsto na reforma e ampliação da estação, assim como o acesso leste (rua São Joaquim), que deverá ser desativado em fevereiro de 2026", diz a companhia.

Estações que permitem pagamento por aproximação

O período de teste para pagamento por aproximação já começou nas linhas Azul e Vermelha.

Linha 1-Azul:

Tucuruvi

Parada Inglesa

Jardim São Paulo-Ayrton Senna

Santana

Carandiru

Portuguesa-Tietê

Armênia

Tiradentes

Luz

São Bento

Sé

Liberdade

São Joaquim

Vergueiro

Paraíso

Ana Rosa

Vila Mariana

Santa Cruz

Praça da Árvore

Saúde

São Judas

Conceição

Jabaquara

Linha 3-Vermelha:

Palmeiras-Barra Funda

Marechal Deodoro

Santa Cecília

República

Anhangabaú

Sé

Pedro II

Brás

Bresser-Mooca

Belém

Tatuapé

Carrão

Penha

Vila Matilde

Guilhermina-Esperança

Patriarca-Vila Ré

Artur Alvim

Corinthians-Itaquera

Ao longo de dezembro, o pagamento deve ser liberado também nas linhas Verde e Prata.

Linha 2-Verde

Vila Madalena

Sumaré

Clínicas

Consolação

Trianon-Masp

Brigadeiro

Paraíso

Ana Rosa

Chácara Klabin

Santos-Imigrantes

Alto do Ipiranga

Sacomã

Tamanduateí

Vila Prudente

Linha 15-Prata