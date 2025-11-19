Brasil

Trens da CPTM geram 27 vezes menos carbono que ônibus a diesel, diz estudo

Segundo os dados do estudo, a CPTM gerou em 2024 37.379 toneladas de CO₂ equivalente, considerando emissões diretas e indiretas em suas operações.

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h11.

Os trens operados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) geram 96% menos CO² (dióxido de carbono) por passageiro ônibus urbano movido a diesel, segundo relatório de emissões de fases de efeito estufa publicado nesta quarta-feira, 19, pela estatal.

Segundo os dados, a CPTM gerou em 2024 37 mil toneladas de CO₂ equivalente, considerando emissões diretas e indiretas em suas operações. Cerca de 56,8% do total de emissões vem da eletricidade. O modal funciona em um sistema eletrointensivo, com alta eficiência climática.

O índice médio registrado foi de 3,3 gCO₂ por passageiro/quilômetro, o que significa que uma viagem de trem emite até 27 vezes menos carbono do que a mesma distância percorrida por ônibus a diesel, cuja média é de 90,6 gCO₂/passageiro/km.

Segundo a companhia, um trem com 2.000 passageiros emite cerca de 153 kg de CO₂ por viagem média. Para transportar o mesmo número de pessoas, seriam necessários 25 ônibus, com emissões totais de 4,2 toneladas.

Metrô de SP e empresas de carga também mostram eficiência

O Metrô de São Paulo, outro modal sobre trilhos e eletrificado, registrou em 2022 uma taxa de 3,0 gCO₂e por passageiro/km. O resultado, próximo ao da CPTM. Segundo o relatório, isso reforça o desempenho ambiental mais eficiente do transporte ferroviário urbano.

Já no transporte de cargas, operadoras como a Rumo e a MRS também publicam inventários regulares de emissões, mas com foco em uma matriz operacional distinta, centrada na logística de grandes volumes e longas distâncias.

