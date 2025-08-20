7-Rubi menor, 10-Turquesa e 11-Coral maiores: o que vai mudar nas linhas da CPTM

As três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passarão por mudanças de traçado a partir da próxima semana. As linhas 11-Coral e 10-Turquesa terão uma estação adicionada em seus percursos, enquanto a 7-Rubi deixará de atender uma estação.

A partir de segunda-feira, 25 de agosto, a linha 11-Coral, que parte da estação Estudantes, passará a ter como novo terminal a estação Palmeiras-Barra Funda. Anteriormente, o trajeto terminava na estação Luz.

Com a alteração, o governo paulista afirma que passageiros vindos do Alto Tietê e da zona leste terão acesso direto à zona oeste da capital durante os dias úteis, nos chamados horários de vale — das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.

As mudanças nas demais linhas ocorrerão a partir de quinta-feira, 28 de agosto. A linha 10-Turquesa, que antes ia de Rio Grande da Serra até a Luz, passará a ter como terminal a estação Barra Funda, com uma estação a mais no trajeto.

A linha 7-Rubi será a única das linhas a "perder" uma estação. O novo traçado vai de Jundiaí até Barra Funda, sem parada na estação Luz, que deixará de ser o terminal da linha.

Para os passageiros que quiserem seguir até a Luz, será necessário fazer baldeação na mesma plataforma, com estimativa de impacto de até 6 minutos no deslocamento.

As alterações estão relacionadas ao fim do Serviço 710 da CPTM, que unificava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, com trens circulando entre Jundiaí e Rio Grande da Serra. Com a concessão da linha 7 à iniciativa privada, esse serviço será descontinuado.

Além da linha 7, a linha 11-Coral também foi concedida à iniciativa privada em leilão realizado em março deste ano. O ramal — que inclui ainda as linhas 12-Safira e 13-Jade — passará a ser administrado pelo Grupo Comporte, holding de transportes que venceu a licitação.

Apenas a linha 10-Turquesa ainda não foi leiloada, mas existe a previsão do certame até o fim do ano.

Transformação da Barra Funda em Hub

O governo estadual afirma que as mudanças fazem parte do projeto de transformar a estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub de integração do transporte ferroviário em São Paulo.

A expectativa é que a reorganização melhore a fluidez da operação e traga mais agilidade e conforto aos passageiros.

Além das linhas da CPTM, incluindo o Expresso Aeroporto, a estação Barra Funda também integra a linha 3-Vermelha do Metrô e a linha 8-Diamante da ViaMobilidade, além de oferecer conexão com terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais, universidades, casas de show e equipamentos culturais.