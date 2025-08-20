7-Rubi menor, 10-Turquesa e 11-Coral maiores: o que vai mudar nas linhas da CPTM

CPTM: mudanças vão afetar três linhas (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18h37.
Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 18h56.
As três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passarão por mudanças de traçado a partir da próxima semana. As linhas 11-Coral e 10-Turquesa terão uma estação adicionada em seus percursos, enquanto a 7-Rubi deixará de atender uma estação.
A partir de segunda-feira, 25 de agosto, a linha 11-Coral, que parte da estação Estudantes, passará a ter como novo terminal a estação Palmeiras-Barra Funda. Anteriormente, o trajeto terminava na estação Luz.
Com a alteração, o governo paulista afirma que passageiros vindos do Alto Tietê e da zona leste terão acesso direto à zona oeste da capital durante os dias úteis, nos chamados horários de vale — das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.
As mudanças nas demais linhas ocorrerão a partir de quinta-feira, 28 de agosto. A linha 10-Turquesa, que antes ia de Rio Grande da Serra até a Luz, passará a ter como terminal a estação Barra Funda, com uma estação a mais no trajeto.
A linha 7-Rubi será a única das linhas a "perder" uma estação. O novo traçado vai de Jundiaí até Barra Funda, sem parada na estação Luz, que deixará de ser o terminal da linha.
Para os passageiros que quiserem seguir até a Luz, será necessário fazer baldeação na mesma plataforma, com estimativa de impacto de até 6 minutos no deslocamento.
As alterações estão relacionadas ao fim do Serviço 710 da CPTM, que unificava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, com trens circulando entre Jundiaí e Rio Grande da Serra. Com a concessão da linha 7 à iniciativa privada, esse serviço será descontinuado.
Além da linha 7, a linha 11-Coral também foi concedida à iniciativa privada em leilão realizado em março deste ano. O ramal — que inclui ainda as linhas 12-Safira e 13-Jade — passará a ser administrado pelo Grupo Comporte, holding de transportes que venceu a licitação.
Apenas a linha 10-Turquesa ainda não foi leiloada, mas existe a previsão do certame até o fim do ano.
O governo estadual afirma que as mudanças fazem parte do projeto de transformar a estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub de integração do transporte ferroviário em São Paulo.
A expectativa é que a reorganização melhore a fluidez da operação e traga mais agilidade e conforto aos passageiros.
Além das linhas da CPTM, incluindo o Expresso Aeroporto, a estação Barra Funda também integra a linha 3-Vermelha do Metrô e a linha 8-Diamante da ViaMobilidade, além de oferecer conexão com terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais, universidades, casas de show e equipamentos culturais.