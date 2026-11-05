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IBGE abre 27 mil vagas para recenseadores com salário de até R$ 4,3 mil

Os selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola; contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192

(Tânia Rego/Agência Brasil)

(Tânia Rego/Agência Brasil)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 16h29.

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O IBGE abriu 27 mil vagas temporárias para recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os contratados receberão salário mensal de R$ 1.741, além de benefícios, e o processo seletivo inclui prova objetiva em janeiro de 2027. As inscrições acontecem até 25 de novembro de 2026.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo para contratar 27.279 recenseadores temporários que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo.

As inscrições começam às 10h desta sexta-feira, 6 e vão até as 23h59 do dia 25 de novembro de 2026, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 70.

A remuneração mensal prevista é de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, cujo valor varia conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados. Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço e ajuda de custo para deslocamentos.

O que faz um recenseador do IBGE?

Os profissionais selecionados vão trabalhar na coleta de informações para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com início previsto para 2027.

Entre as atribuições estão visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho e registrar os dados coletados em dispositivos eletrônicos.

Os recenseadores também deverão participar de treinamentos e de atividades de acompanhamento da operação censitária.

Como será o processo seletivo do IBGE?

A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 70.

A contratação será temporária, nos termos da Lei nº 8.745/1993. O contrato terá duração estimada de até seis meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da operação, respeitado o limite máximo de quatro anos.

O edital completo, com a distribuição das vagas por município, os locais de prova e as regras da seleção, está disponível no site da Fundação Cesgranrio. O IBGE recomenda que os candidatos utilizem apenas os canais oficiais para consultar informações e realizar a inscrição, a fim de evitar golpes.

Como se inscrever para as vagas de recenseador do IBGE?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, entre as 10h de 6 de novembro e as 23h59 de 25 de novembro de 2026. O candidato deve pagar a taxa de R$ 70 para participar da seleção.

Serviço

  • Cargo: recenseador
  • Total de vagas: 27.279
  • Escolaridade: ensino fundamental completo
  • Inscrições: de 6 a 25 de novembro de 2026
  • Taxa: R$ 70
  • Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h
  • Remuneração: R$ 1.741 mensais, mais produtividade e benefícios
  • Inscrições e edital: site da Fundação Cesgranrio

Glossário

O que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)?

Órgão governamental brasileiro responsável por coletar, produzir e divulgar dados geográficos e estatísticos do país, incluindo censos populacionais e econômicos.

Acompanhe tudo sobre:IBGEConcursos públicos

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