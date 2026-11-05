IBGE abre 27 mil vagas para recenseadores com salário de até R$ 4,3 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo para contratar 27.279 recenseadores temporários que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo.

As inscrições começam às 10h desta sexta-feira, 6 e vão até as 23h59 do dia 25 de novembro de 2026, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 70.

A remuneração mensal prevista é de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, cujo valor varia conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados. Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço e ajuda de custo para deslocamentos.

O que faz um recenseador do IBGE?

Os profissionais selecionados vão trabalhar na coleta de informações para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com início previsto para 2027.

Entre as atribuições estão visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho e registrar os dados coletados em dispositivos eletrônicos.

Os recenseadores também deverão participar de treinamentos e de atividades de acompanhamento da operação censitária.

Como será o processo seletivo do IBGE?

A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 70.

A contratação será temporária, nos termos da Lei nº 8.745/1993. O contrato terá duração estimada de até seis meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da operação, respeitado o limite máximo de quatro anos.

O edital completo, com a distribuição das vagas por município, os locais de prova e as regras da seleção, está disponível no site da Fundação Cesgranrio. O IBGE recomenda que os candidatos utilizem apenas os canais oficiais para consultar informações e realizar a inscrição, a fim de evitar golpes.

Como se inscrever para as vagas de recenseador do IBGE?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, entre as 10h de 6 de novembro e as 23h59 de 25 de novembro de 2026. O candidato deve pagar a taxa de R$ 70 para participar da seleção.

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