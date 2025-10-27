Metrô do Rio inicia instalação de biometria facial contra fraudes

A Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) iniciou a instalação de dispositivos de biometria facial no sistema MetrôRio nesta segunda-feira, 27. A novidade pretende contribuir com as iniciativas de combate à utilização fraudulenta do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

A primeira unidade a receber a tecnologia foi a estação Central do Brasil, onde 25 equipamentos já estão em pleno funcionamento. A previsão é de que todos os pontos do metrô da capital sejam contemplados.

De acordo com dados da Setram, somente em2025, a biometria facial detectou 2,5 milhões de tentativas de fraude, o que levou ao bloqueio ou cancelamento de mais de 85 mil cartões por uso indevido.

A secretária da pasta, Priscila Sakalem, ressalta que a finalidade da medida é assegurar que o benefício do BUI seja usufruído exclusivamente pelos seus legítimos titulares, ao mesmo tempo em que se busca diminuir os prejuízos aos cofres públicos.

"Estamos intensificando as ações de combate a irregularidades no uso do benefício concedido pelo Governo do Estado para favorecer quem realmente tem direito e necessita", declarou Sakalem.

A tecnologia de prevenção a fraudes já cobre praticamente a totalidade das vans intermunicipais e sua implementação nos ônibus intermunicipais foi iniciada em 2018. No transporte aquaviário, o projeto-piloto nas barcas, com um mês de operação na estação Praça XV, será expandido para a frota completa.

O BUI possibilita a integração tarifária entre diferentes modais de transporte pelo valor de R$ 8,55. O uso do cartão é estritamente pessoal e intransferível, sendo vedado o ato de emprestar, comercializar ou negociar os créditos.

Passageiros pegos em uso irregular estão sujeitos à suspensão do benefício e, se o usuário for um empregado que recebe vale-transporte da empresa, pode ocorrer até a demissão por justa causa, além de responder criminalmente pelo delito de fraude.