Saiba como ver a situação do Bilhete Único pela internet

O Bilhete Único é o principal meio de pagamento utilizado no transporte público de São Paulo e traz diversos benefícios para o cidadão que quer economizar na integração entre transportes, além de fornecer meia tarifa ou gratuidade para estudantes, idosos e outras categorias.

Pode acontecer do cidadão ter problemas ao usar o seu cartão e é preciso recorrer a SPTrans para entender o que aconteceu. Para isso, te explicaremos, neste artigo, como ver a situação do Bilhete Único e como saber se ele está habilitado ou foi bloqueado.

Como saber a situação do meu Bilhete Único?

Para saber a situação do seu Bilhete Único, é preciso entrar no site da SPTrans. Veja o passo a passo detalhado:

Entre no site da SPTrans, na aba para consultar o cartão ; Insira o número do seu cartão do Bilhete Único ou número de CPF; Clique em concordar com os termos de adesão e depois clique em “não sou um robô”; Clique em “Consultar”.

Após isso, você terá acesso a diversas informações sobre o seu Cartão do Bilhete Único, e é só olhar a linha de “situação”, em que você pode observar se eu o Bilhete, está ativo, inativo, cancelado ou bloqueado.

Como saber se o Bilhete Único está habilitado?

Após seguir o passo a passo descrito acima, você consegue saber se o seu Bilhete Único está habilitado conferindo a situação dele. Se o cartão estiver ativo, significa que está apto para recargas e uso no transporte público.

Como saber se o Bilhete Único foi bloqueado?

Existem dois motivos pelos quais a SPTrans faz o bloqueio do Bilhete Único. São eles:

Em caso de uso indevido por terceiros: constatado por técnicos da SPTrans ou Agentes do Metrô em estações/terminais, ou durante a análise das fotos coletadas por câmeras e biometria facial.

Por identificação de recarga não oficial: quando o cidadão carrega créditos não-oficiais no cartão, em local não autorizado.

Nestes casos, você consegue conferir se o seu cartão está mesmo bloqueado também pelo passo a passo da situação do Bilhete Único. Se na linha de “situação”, estiver indicando que o documento está bloqueado, significa que não está mais apto para uso e não pode ser validado novamente.

Como ver o extrato do Bilhete Único?

Para ver o extrato do Bilhete Único e acessar todo o histórico de recargas e utilização do cartão, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento 156 e fazer essa solicitação por telefone.