'Brasil é o Eldorado das concessões no mundo', diz presidente da Câmara França-Brasil

Apesar do eventual ruído político e dos desafios na economia, o capital europeu continua enxergando o Brasil como um mercado altamente seguro para investimentos de longo prazo em infraestrutura.

A avaliação é de Thierry Besse, presidente da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP) e Diretor Institucional da VINCI Concessions no país, que define o atual cenário nacional como o maior e mais atrativo mercado global para empresas que operam grandes concessões públicas.

"O Brasil hoje é um Eldorado de concessões no mundo. É o país com o maior número de contratos de concessão vigentes", afirma Besse. Para o executivo, o fator decisivo que atrai o capital europeu não é a taxa de juros do momento, mas a resiliência institucional brasileira.

"Num contrato de 30 anos, você acaba atravessando oito ou nove governos. E os contratos têm sido respeitados. Esse “track record” brasileiro é muito valioso. Você tem governos de esquerda, de direita, de centro estruturando e licitando contratos", afirma Besse, ressaltando que essa consistência "blinda o mundo econômico e os fluxos comerciais dessa volatilidade política".

O peso da França na infraestrutura brasileira

A visão otimista não se restringe aos discursos; ela se reflete nos números oficiais e na agressividade com que empresas francesas estão disputando os leilões brasileiros.

Segundo os dados de Investimento Estrangeiro Direto (IED) mapeados pelo Banco Central do Brasil, a França consolida-se como um dos maiores investidores globais na economia real brasileira. O país ocupa a 3ª posição no ranking das maiores origens de IED no Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e dos Países Baixos. O estoque atual de capital francês consolidado na economia real brasileira soma US$ 66,34 bilhões.

A própria VINCI, empresa da qual Besse é diretor, é um exemplo prático dessa ofensiva em mobilidade e logística. No setor rodoviário, a gigante francesa fez sua estreia em 2024 arrematando a Rota dos Cristais, o cobiçado trecho de quase 600 km da BR-040 (entre Belo Horizonte/MG e Cristalina/GO), em leilão regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Na aviação, a VINCI Airports já opera oito grandes terminais brasileiros, incluindo os aeroportos de Salvador (BA) e Manaus (AM), após arrematar blocos regulados pela ANTT.

Esse movimento é acompanhado por aportes massivos de outras potências francesas que operam há décadas no Brasil, como Alstom (mobilidade urbana/trens), Saint-Gobain (construção) e Engie (energia).

O Acordo Mercosul-UE

Mesmo com os investimentos constantes em infraestrutura do Brasil, a pauta comercial ainda tropeça nas barreiras para a implementação do acordo Mercosul-UE, já que setores produtivos da França temem a perda de competitividade dos produtos locais.

Besse minimiza o suposto risco de que itens brasileiros invadam o mercado europeu de forma predatória. "O acordo prevê uma cota [de proteína bovina] de 99 mil toneladas por ano, o que corresponde a pouco mais de 1% do consumo anual da União Europeia. O risco está bastante controlado", afirma.

Ele diz que o acordo "abre oportunidades para a vasta maioria dos setores econômicos franceses, inclusive do agro", como produtores de vinhos, champanhes e queijos.

A importância estratégica da aprovação do acordo ditará, inclusive, o tom do principal evento da CCIFB-SP neste ano: o tradicional jantar de gala da Câmara, que acontece na noite desta quinta-feira, 5. A homenageada da noite será a senadora Tereza Cristina.

A escolha, segundo Besse, tem relação direta com a atuação da parlamentar para destravar o tratado.

"Quando ministra da Agricultura, ela participou das negociações técnicas finais em Bruxelas. E, como senadora, foi relatora do projeto de lei no Senado Federal para a ratificação pelo Brasil do UE-Mercosul, que foi aprovado por unanimidade", explicou Besse.