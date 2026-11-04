Lula fará pronunciamento para dizer que vai atuar para reduzir dívida pública e juros no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão neste fim de semana, com o intuito de sinalizar ao mercado e à sociedade que seu governo tem o compromisso de reduzir a dívida pública e de abaixar os juros no país.

Na versão do discurso de Lula que está escrita e em análise pelo presidente, porém, não há novas medidas concretas sobre como o governo pretende reduzir a dívida pública, segundo pessoas familiarizadas com o assunto relataram à EXAME.

Desde a vitória de virada de Lula no segundo turno da eleição presidencial, em 25 de outubro, o governo tem sido cobrado por agentes de mercado para que anuncie medidas de ajuste fiscal para evitar o aumento descontrolado da dívida pública. O índice Ibovespa caiu 19,29% do fechamento do pregão de 23 de outubro, anterior à eleição, até 3 de novembro de 2026, em meio a uma precificação dos riscos fiscais e monetários de um quarto mandato do petista.

Em sua fala à nação, Lula vai reafirmar que seu novo mandato vai cumprir metas fiscais ao mesmo tempo em que cumprirá promessas de campanha como a tarifa zero do transporte público aos finais de semana, o aumento real do salário mínimo e a ampliação do programa Pé-de-Meia para estudantes universitários.

Lula deve sinalizar que atuará para reduzir o nível de endividamento público, que preocupa o mercado e a equipe econômica de seu governo. A dívida bruta do governo, como percentual do Produto Interno Bruto (PIB), aumentou 11,52 pontos percentuais durante o atual mandato: de 71,38% em janeiro de 2023 para 82,9% (cerca de R$ 11,1 trilhões) em setembro deste ano.