Presidência do Senado: Portinho defende Tereza Cristina após pressão por apoio a Marinho

Em uma reunião com a bancada de senadores eleitos do PP, nesta quarta-feira, 4, o líder do partido no Senado, Carlos Portinho (RJ), afirmou a seus pares que a senadora Tereza Cristona (PP-MS) não deve ser criticada pela direita bolsonarista porque tem participado das reuniões para discutir a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado. O evento marca o lançamento oficial da candidatura de Marinho.

Portinho disse que a "direita hoje tem todas as condições" de eleger o presidente do Senado. Marinho tem buscado arregimentar o apoio de psrlamentares para garantir uma eleição contra o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem o apoio de partidos do Centrão e deve ter o respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A fala de Portinho sobre a ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, ocorre em meio a pressões do campo bolsonarista para que a senadora vocalize sua desistência de uma eventuap candidatura à presidência do Senado. Ela cobiça o cargo nos bastidores há meses e resiste em abandonar, por enquanto, a candidatura.

O PL terá a maior bancada do Senado na próxima legislatura, com 29 dos 81 parlamentares. Marinho é considerado um candidato forte na disputa porque deve ter ainda o respaldo de senadores de outros partidos que são bolsonaristas ou próximos ao bolsonarismo, a exemplo do PP, do Republicanos e do Novo.

Alcolumbre, no entanto, ainda é tido como favorito à reeleição. Ele já tem apoio do próprio partido, o União Brasil, e do PP, que forma uma federação com a sigla. Deve, ainda, ter o respaldo de PT, MDB e PSD.

A eleição para a Presidência do Senado será em 1º de fevereiro de 2027, quando tomam posse os 54 senadores eleitos. Na nova legislatura, os partidos com maior bancada após o PL são PT (dez senadores), MDB (oito), PP (seis), Republicanos (cinco), União Brasil (cinco), PSB (quatro) e PSD (quatro).