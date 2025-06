Recarga de Bilhete Único pelo WhatsApp em São Paulo: veja como usar o serviço

A empresa VaideBus oferece o serviço de recarga do Bilhete Único pelo WhatsApp na cidade de São Paulo e em outros municípios do país, como Curitiba, Manaus e Cuiabá.

O pedido de recarga é feito pela conversa no WhatsApp, com o número 11 96637-4837.

O pagamento pode ser feito via pix. É possível comprar créditos de várias categorias, como comum, estudante, avulso e mensal.

Depois de fazer o pagamento, é preciso inserir o cartão em um ponto de recarga para que o saldo seja creditado. Há máquinas para isso dentro dos ônibus municipais (validador vermelho), estações de trem e de metrô e em alguns comércios.

A EXAME fez um teste com o serviço no dia 23 de junho e a recarga foi feita com sucesso.

O Bilhete Único de São Paulo serve para pagar viagens nos ônibus municipais paulistanos e nas estações de trem e metrô. Ele oferece descontos: ao usar o cartão, é possível pegar até quatro ônibus no período de três horas, pagando apenas uma viagem (R$ 5). Há também abatimento ao pegar trem/metrô e ônibus na mesma viagem, entre outros descontos.

Para emitir o primeiro Bilhete Único, é preciso entrar no site da SPTrans e depois retirar o cartão em um posto fisico. Veja aqui o passo a passo.

Veja como fazer a recarga do Bilhete Único pelo WhatsApp:

1. Salve o contato 11 96637-4837, da VaideBus.

2. Inicie a conversa, com um oi, por exemplo.

3. Serão pedidos dados como data de nascimento, nome e CPF. Responda conforme solicitado.

4. Em seguida, digite o número do bilhete único. É um código de nove dígitos, que geralmente fica na última linha de dados impressos no cartão.

5. Depois, defina o valor e tipo de recarga.

6. Faça o pagamento, via pix.

7. Em seguida, leve o cartão até um posto de recarga para creditar o novo saldo.