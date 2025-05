Como renovar o Bilhete Único de estudante?

Se você é estudante e utiliza o Bilhete Único de Estudante, é importante estar atento às opções de renovação e revalidação para o ano de 2025. O processo é simples, mas requer alguns passos importantes para garantir que você possa continuar aproveitando o benefício no transporte público da cidade de São Paulo.

A renovação do Bilhete Único pode ser feita de duas maneiras: revalidando o cartão atual ou solicitando um novo cartão, caso o seu não seja mais válido.

Revalidação do Bilhete Único de Estudante (para cartões emitidos a partir de 2021):

Se você já possui um Bilhete Único de Estudante ativo, emitido após 2021, pode revalidá-lo para o ano de 2025. Esse processo não envolve a emissão de um novo cartão, mas sim a aplicação de um selo do ano vigente. Para realizar a revalidação, o cartão precisa estar em bom estado de funcionamento — sem rachaduras ou danos que afetem a legibilidade da foto ou numeração. O custo para revalidar o cartão é de 7 tarifas de ônibus (R$ 35,00). A revalidação pode ser feita nos Postos de Atendimento da SPTrans.

Solicitar um novo Bilhete Único de Estudante:

Caso você não tenha um Bilhete Único de Estudante ativo ou o seu cartão seja de 2020 ou anos anteriores, será necessário solicitar um novo cartão. Para isso, você precisa preencher o cadastro no site da SPTrans e aguardar a confirmação da sua matrícula pela escola. O custo para a emissão do novo Bilhete Único de Estudante é também de 7 tarifas de ônibus (R$ 35,00), e o cartão será enviado para o seu endereço em até 15 dias após a solicitação.

O que fazer em caso de perda, roubo ou danificação do cartão

Se o seu Bilhete Único de Estudante foi perdido ou roubado, você pode solicitar a segunda via do cartão. Para isso, basta acessar o site da SPTrans e realizar a solicitação, que tem o custo de 7 tarifas de ônibus (R$ 35,00) mais 3 tarifas de frete (R$ 15,00) caso você queira receber o cartão no seu endereço. Também é possível retirar o cartão pessoalmente em um posto de atendimento, sem custos adicionais de frete.

Em caso de danos por mau uso, como cartões quebrados ou danificados, será cobrado o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus (R$ 35,00) e 3 tarifas de frete (R$ 15,00). Se o defeito for devido a fabricação, a segunda via será emitida sem custos, mas o processo também deverá ser realizado nos postos de atendimento da SPTrans.

Como fazer o acompanhamento do seu pedido

Após realizar a solicitação, seja para revalidação ou segunda via, você pode acompanhar o andamento do seu pedido pelo site da SPTrans. O processo de revalidação é rápido, enquanto a emissão de um novo cartão pode levar até 15 dias. Se você já tem um Bilhete Único de Estudante revalidado, basta desbloquear o cartão no site e garantir que ele esteja pronto para uso.