Tecnologia decifra senha de cadeado de 400 anos encontrado em naufrágio

Um cadeado de aproximadamente 400 anos, encontrado entre objetos de um navio naufragado no País de Gales, no Reino Unido, teve seu código decifrado após décadas de tentativas. Pesquisadores utilizaram uma tecnologia de escaneamento para identificar a combinação de quatro letras que mantinha a peça fechada desde o século XVI.

De acordo com informações da BBC, o objeto de latão foi encontrado em 1999 por Peter Hughes, de 69 anos, durante uma busca com detector de metais na praia de Morfa, perto de Margam, na cidade de Port Talbot.

A peça integra uma coleção de objetos associados ao Ann Francis, embarcação que naufragou em 28 de dezembro de 1583, após ser atingida por uma tempestade quando retornava da Espanha.

Como cientistas descobriram o código do cadeado?

O cadeado possui quatro anéis giratórios, cada um com seis letras. Isso permite 1.296 combinações diferentes, tornando difícil identificar a sequência correta apenas por tentativas.

Para investigar o mecanismo, os pesquisadores utilizaram um equipamento de microtomografia computadorizada, tecnologia semelhante à empregada em exames médicos, mas desenvolvida para analisar objetos menores.

David Williams, pesquisador da Escola de Engenharia da Universidade de Cardiff, contou à BBC que inicialmente duvidou da possibilidade de identificar o código.

No primeiro exame, a equipe conseguiu visualizar algumas letras. A segunda tentativa não apresentou resultados satisfatórios. Somente na terceira análise, após uma mudança na abordagem, os especialistas identificaram a combinação correta: ANCE.

O mecanismo interno também revelou uma estrutura semelhante a uma chave. Segundo Alastair Willis, curador-chefe do Amgueddfa Cymru, o desafio era ainda maior porque o cadeado possui letras adicionais nas extremidades, que não se movimentam e não fazem parte da senha. Esses caracteres poderiam confundir quem tentasse descobrir o código.

O que havia dentro do cadeado de 400 anos?

O objeto foi encontrado próximo de moedas espanholas de prata e de dois pesos utilizados para pesar moedas. Por isso, os especialistas acreditam que poderia ter sido usado para proteger esses itens ou trancar um pequeno baú com objetos valiosos.

Entre as possibilidades estão documentos e tecidos, materiais que poderiam não ter resistido aos séculos de exposição às condições ambientais. Entretanto, não foi possível determinar o que o cadeado protegia originalmente.

Segundo Siân Iles, curadora-chefe do Amgueddfa Cymru, o tamanho reduzido da peça indica que provavelmente era utilizada em uma caixa ou baú pequeno.

A especialista também destacou seu estado de conservação. Diferentemente de outros cadeados antigos, frequentemente encontrados corroídos ou quebrados, o mecanismo continua funcionando.

Como o cadeado foi encontrado após o naufrágio?

Peter Hughes encontrou a peça durante uma de suas buscas com detector de metais na costa do País de Gales. Segundo o colecionador, tudo começou quando localizou uma moeda na areia, em um dia de folga.

A descoberta deu início a uma investigação que se estendeu por 21 anos. Durante aproximadamente duas décadas, Hughes tentou abrir o cadeado girando os anéis e testando diferentes combinações, sem sucesso.

Em 2017, entregou sua coleção de objetos históricos ao museu Amgueddfa Cymru. As peças foram expostas no Swansea Waterfront Museum em julho deste ano, com destaque para o cadeado.

Ao descobrir que os pesquisadores haviam conseguido decifrar o código, Hughes comparou a experiência a um mistério do livro "O Código Da Vinci". "Para mim, é como abrir a Arca da Aliança. Estou encantado, realmente emocionado", declarou à jornal britânico.

O que a descoberta revela sobre o naufrágio de 1583?

A proximidade entre o cadeado e os demais objetos associados ao Ann Francis ajudou os especialistas a determinar sua origem e idade.

A embarcação foi atingida por uma tempestade enquanto retornava da Espanha, no final do século XVI. Parte de sua carga permaneceu escondida sob a areia durante séculos, até que objetos começaram a ser encontrados na região.

Para os pesquisadores, o cadeado oferece informações sobre os mecanismos de segurança utilizados na época. Seu estado de conservação também permite observar o funcionamento de um dispositivo que continua operando de maneira semelhante à de quatro séculos atrás.