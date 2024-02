Uso de cartão bancário no transporte público supera 30 milhões de transações na América Latina

O pagamento de ônibus, trens e metrô diretamente com cartões bancários já supera 30 milhões de transações por ano na América Latina, segundo dados da Visa, que oferece a tecnologia.

Os dados se referem ao período entre outubro de 2022 e outubro de 2023. A possibilidade atualmente é oferecida em 22 cidades da região. Neste modelo, os usuários podem pagar as viagens ao aproximar o cartão bancário do validador da catraca, sem precisar comprar um bilhete. A opção é usada há anos em grandes cidades do mundo, como Nova York e Londres.

Segundo a empresa, em cidades como Rio de Janeiro, Cidade da Guatemala e San José (Costa Rica), as transações dos passageiros aumentaram cerca de 10% depois que eles começaram a usar o cartão de débito ou crédito em sistemas de transporte público. A Visa fornece tecnologia para adaptar os equipamentos atuais para passarem a aceitar também os cartões bancários, sem que seja preciso trocar toda a infraestrutura existente.

As tecnologias atuais permitem que as cidades apliquem benefícios e descontos a quem paga com cartões bancários. Em Nova York, por exemplo, se o passageiro fizer mais de 12 viagens pagando com o mesmo cartão, as transações seguintes são gratuitas naquela semana.

No entanto, o avanço da ideia enfrenta entraves, como contratos longos com outros meios de pagamento que impedem uma troca de sistema. “A última pesquisa da Visa revelou que 94% dos usuários de transporte público esperam poder pagar com a tecnologia Tap-to-Ride, embora 83% das empresas de transporte ainda não tenham planos para implementar a tecnologia”, disse Humberto Guihur, vice-presidente de Produtos da região Andina e de Mobilidade Urbana da América Latina e Caribe.

Além de obter ganhos ao processar os pagamentos, as operadoras de cartões, como Visa e Mastercard, esperam que o uso de seus cartões no transporte estimule o uso da tecnologia sem contato em outros estabelecimentos comerciais, como os locais próximos dos terminais e estações, popularizando o uso da tecnologia.

O estudo da Visa, feito em oito países do continente, apontou que 85% dos habitantes disseram que usam alguma forma de transporte público. No Brasil, o percentual é de 82%. O Peru, com índice mais alto entre os países pesquisados, 93% disseram serem usuários.