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'A Fazenda 18': Renata ou Rikardo? Enquete aponta quem corre mais risco de sair

Parcial aponta cenário apertado na briga pela permanência entre Eduarda, Renata e Rikardo

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18h21.

Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 18h39.

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A matéria aborda a sétima roça da edição 18 do reality show "A Fazenda", onde o público decide quem sai do programa nesta quinta-feira. Três participantes estão concorrendo: Eduarda Braum, Renata Del Bianco e Rikardo Negro. As enquetes indicam que Eduarda tem grande vantagem nas votações.

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A "Fazenda 18" chegou à sétima roça da edição. Nesta quinta-feira, 5, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Eduarda Braum, Renata Del Bianco e Rikardo Negro.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 18h00, já foram apurados 442.345 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Rikardo tem 11,55% dos votos.

Eduarda aparece distante em primeiro lugar, com 73,40%, e Renata em segundo, com 15,06%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Eduarda 61,45% x Renata 20,18% x Rikardo 18,38%
  • YouTube: Eduarda 77,73% x Renata 13,27% x Rikardo 9,00%
  • X (antigo Twitter): Eduarda 73,99% x Renata 17,65% x Rikardo 8,36%
  • Instagram: Eduarda 73,82% x Renata 12,91% x Rikardo 13,27%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Eduarda 73,40% x Renata 15,06% x Rikardo 11,55%.

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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