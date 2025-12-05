Uber e Linx fecham parceria para evitar que clientes fiquem a pé em panes mecânicas

A Uber e a Linux, companhia de software para o varejo, anunciaram nesta sexta-feira, 5, a ampliação da parceria com a oferta de ferramentas que conectam concessionárias e oficinas mecânicas ao "Uber para Empresas", plataforma corporativa da companhia de mobilidade.

A colaboração entre as empresas começou em 2022, e agora ganha tração com essa iniciativa que pretende automatizar o transporte de clientes, melhorar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência de alta qualidade para o consumidor. Com a integração entre os serviços, o motorista poderá deixar ou retirar seu veículo na concessionária de maneira mais confortável, sem se preocupar com o deslocamento.

No começo, a solução era principalmente voltada para trajetos de retorno, como levar clientes para casa ou para o trabalho. Hoje, as plataformas estão totalmente integradas, permitindo que as concessionárias agendem viagens, controlem custos e monitorem trajetos diretamente nos sistemas da Linx, eliminando a necessidade de reembolsos e promovendo maior produtividade nas equipes.

De acordo com Homero Giuseppe Legnaghi Filho, Diretor do segmento automotivo da Linx, destaca que a parceria deve trazer aos usuários mais segurança e controle no transporte. Além de diminuir o trabalho manual e tornar o processo mais ágil.

“Observamos um aumento na adoção da solução, e tanto concessionárias quanto centros automotivos já estão colhendo benefícios tangíveis. Isso inclui uma melhoria considerável na experiência do cliente, com transporte mais seguro e conveniente, além da automação dos processos administrativos. É possível também centralizar o controle das despesas e, com isso, aumentar a produtividade das equipes”, detalha o executivo.

Solução para os parceiros

Além disso, a "Uber para Empresas" lançou um portal exclusivo, com materiais de apoio, guias de configuração e exemplos práticos, para facilitar a implementação da solução pelos parceiros.

“A nossa expectativa é que a parceria continue avançando, com a expansão para outros pontos do sistema, integração com montadoras e novos parceiros estratégicos. Estamos projetando o futuro, com o objetivo de desenvolver soluções ainda mais inovadoras, que integrem dados, logística e a experiência do cliente, tornando o transporte no setor automotivo mais ágil, seguro e personalizado”, explica Renan Alves, Diretor da Uber para Empresas no Brasil.