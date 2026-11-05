Palmeiras estreia camisa 'totalmente verde' contra o Remo; veja fotos

Palmeiras homenageia sócios-torcedores com nova camisa (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Colaboradora
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18h10.
Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 18h15.
O Palmeiras estreia uma nova camisa totalmente verde, chamada "Avanti 2026", na partida contra o Remo. O uniforme monocromático homenageia os sócios-torcedores e simboliza a presença global da torcida. A peça será vendida exclusivamente para membros do programa Avanti por R$ 599,99.
O Palmeiras estreia nesta quinta-feira, 5, na partida contra o Remo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma camisa "diferente", apesar de o verde, claro, estar 100% presente na peça.
Batizado de "Avanti 2026", o uniforme adota o conceito all green (tudo verde), com a cor presente em toda a composição, incluindo o escudo do clube e o logotipo da fornecedora esportiva PUMA.
De acordo com o clube, o modelo foi desenvolvido para homenagear os sócios-torcedores do programa Avanti e representar a presença dos palmeirenses em diferentes partes do mundo. A partida será disputada às 19h30, no Nubank Parque, em São Paulo.
A principal característica do uniforme é a proposta monocromática. Pela primeira vez na história do Palmeiras, a camisa, o escudo e o símbolo da PUMA aparecem inteiramente em tons de verde.
A parte frontal apresenta uma arte exclusiva em relevo, com elementos que fazem referência ao globo terrestre. O conceito busca representar a torcida alviverde que acompanha o time independentemente de onde esteja.
A peça também conta com aplicações em TPU brilhante no escudo e no logotipo da fornecedora, além da tecnologia Drycell, desenvolvida pela PUMA para auxiliar na absorção de umidade.
A camisa Avanti 2026 será comercializada por R$ 599,99, exclusivamente para sócios-torcedores do programa Avanti. O modelo será vendido na versão Jogador, com tamanhos que vão do PP ao 2XL.As vendas começam nesta quinta-feira, 5, pelo site oficial da Palmeiras Store e nas lojas físicas da rede.
A primeira aparição da camisa acontece no confronto com o Remo, nesta quinta-feira, às 19h30, no Nubank Parque. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.