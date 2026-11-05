Durigan: Lula decidirá sobre medidas fiscais só após retornar de viagem internacional

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 5, que ele e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, vão apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um pacote de medidas econômicas para "melhorar as contas públicas" no retorno de Lula de viagens internacionais, previsto para o dia 16 de novembro. O ministro reafirmou um compromisso do próximo mandato do petista com geração de superávit e "melhoria do resultado primário" ano a ano.

"A gente vai trabalhar com método, o ministro Bruno Moretti e eu, para que a gente afunile, enderece as eventuais medidas (fiscais) pra gente apresentar isso no retorno do presidente da viagem para que ele possa referendar", disse o ministro.

A jornalistas, Durigan afirmou que a reunião que o presidente teve na tarde desta quinta-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, com ministros, ex-ministros e economistas de orientação progressista, não tratou de medidas específicas, mas sim de um diagnóstico da economia brasileira.

"A gente teve bastante convergência tanto nos diagnósticos quanto nos caminhos pro futuro. Não nos parece haver fórmula mágica (para resolver problemas da economia brasileira) e sim a manutenção dos compromissos fiscais. Temos o compromisso de seguir melhorando as contas públicas com a manutenção e reforço do que precisa ser reforçado nas regras fiscais atuais, de modo que a gente siga melhorando tanto indicadores sociais, políticas públicas, quanto o resultado das contas públicas do governo", disse Durigan.

Participaram do encontro, além do próprio ministro da Fazenda, os titulares das pastas da Casa Civil, Miriam Belchior; do Planejamento, Bruno Moretti; e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; além do vice-presidente Geraldo Alckmin; do presidente do BNDES Aloizio Mercadante; dos ex-ministros da Fazenda Fernando Haddad (2023 a 2026) e Guido Mantega (2006 a 2015); do ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho (2007 a 2016); da economista e professora da USP Laura Carvalho; e do empresário Eduardo Moreira.

Durigan afirmou que o presidente só tratará das medidas econômicas após retornar de viagem e que novas rodadas de conversas com economistas devem ser realizadas, como a EXAME noticiou.

Lula embarca para a Turquia no dia 9 de novembro, onde participará da COP31, a ser realizada em Antália. De lá, o presidente seguirá para as Filipinas, onde participará da abertura da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) no dia 15 de novembro.

O ministro afirmou que o governo vai "reforçar as regras (fiscais) vigentes hoje" e que não vai abandonar as políticas de inclusão social, o que sinaliza que não haverá um ajuste fiscal que represente uma guinada em relação à atual política econômica, mas sim a sinalização de que o governo vai buscar a redução do nível de endividamento público e da taxa básica de juros.

"Os caminhos para isso são ter sempre qualidade no gasto público, de modo a reforçar o compromisso de campanha para que as pessoas sintam em suas vidas a presença do governo e o impacto das políticas públicas. De outro lado, uma agenda clara de desenvolvimento, com melhoria dos resultados primários, ano após ano", afirmou o ministro.