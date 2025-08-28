CPTM muda terminais das linhas 7 e 10 para Barra Funda hoje: fim do Serviço 710 exige baldeação

A partir de hoje, quinta-feira (28), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá mudanças em três linhas que operam em São Paulo. As linhas 11-Coral e 10-Turquesa terão novas estações em seus percursos, enquanto a linha 7-Rubi passará a deixar de atender uma estação.

A mudança da linha 7, no entanto, dificulta o acesso de milhares de passageiros à estação da Luz, onde há acesso ao metrô para a região da Paulista e da avenida Brigadeiro Faria Lima.

Na última segunda-feira, a linha 11-Coral, que antes partia da estação Estudantes e terminava na estação Luz, passará a ter como novo terminal a estação Palmeiras-Barra Funda. Com a alteração, o governo paulista espera facilitar o acesso direto à zona oeste da capital para passageiros da zona leste e do Alto Tietê.

Já a partir de quinta-feira (28), a linha 10-Turquesa tem como novo terminal a estação Barra Funda. A linha, que antes ia de Rio Grande da Serra até a Luz, agora terá um trajeto expandido.

Por outro lado, a linha 7-Rubi foi encurtada, já que seu novo trajeto será de Jundiaí até a Barra Funda, sem a parada na estação Luz, que deixará de ser o terminal. Para quem deseja seguir até a Luz, é preciso necessário realizar a baldeação na mesma plataforma, com um impacto estimado de até 6 minutos no deslocamento.

Assim, uma pessoa que use o trem na ida e na volta perderá até 12 minutos por dia. Se usar o serviço de segunda a sexta, perderá uma hora a cada cinco dias.

A troca de trens costuma ser um processo difícil nos horários de pico, quando multidões precisam sair de um trem e entrar em outro e atravessar plataformas lotadas para fazer isso.

Por que a CPTM mudou o ponto final das linhas?

Essas alterações têm relação com o fim do Serviço 710 da CPTM, que unificava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, com trens circulando entre Jundiaí e Rio Grande da Serra. Esse serviço será encerrado devido à concessão da linha 7 à iniciativa privada. O governo do Estado optou por vender as duas linhas em leilões separados, o que motivou a divisão.

Além disso, a linha 11-Coral também foi concedida à iniciativa privada em leilão realizado em março deste ano. O novo operador da linha será o Grupo Comporte, holding de transportes que venceu o certame. A linha 10-Turquesa ainda não foi leiloada, mas há a previsão de que isso aconteça até o final de 2025.

Estação Barra Funda em transformação

O governo estadual afirmou que essas mudanças fazem parte de um projeto para transformar a estação Palmeiras-Barra Funda no novo hub de integração do transporte ferroviário da cidade. A expectativa é que a reorganização melhore a fluidez da operação. A estação, aberta em 1988, já possuía as plataformas, que estavam sem uso.

A estação Barra Funda, além de receber as linhas da CPTM, também faz integração com a linha 3-Vermelha do Metrô, a linha 8-Diamante da ViaMobilidade, e oferece conexões com um terminal rodoviário, universidades, casas de show e equipamentos culturais.