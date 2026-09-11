Risco de tornado em SP: veja onde há alerta de tempestade no fim de semana

A previsão do tempo em São Paulo indica chuva forte, ventania e possibilidade de granizo neste sábado, 12. O estado está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com risco de queda de árvores, alagamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Na noite de sexta-feira, 11, uma forte linha de instabilidade começou a provocar chuva de intensidade moderada a forte em Parelheiros e Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital. Também chovia forte em Ibiúna, Juquitiba, Itanhaém, no litoral sul e na Baixada Santista, segundo boletim divulgado às 23h28 pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

O sistema deve avançar e espalhar chuva forte e ventania pela cidade de São Paulo durante a madrugada deste sábado. O solo encharcado mantém elevado o risco de alagamentos, transbordamentos de córregos e rios e deslizamentos, principalmente em áreas vulneráveis.

Na Grande São Paulo, a ventania provocou impactos no fornecimento de energia. Às 0h15 deste sábado, 12, 42.564 clientes estavam sem luz na área de concessão da Enel. Somente na capital paulista, eram 34.998 consumidores afetados.

Qual é o alerta de tempestade para São Paulo neste sábado?

O Inmet mantém um alerta laranja, de perigo, para tempestades em diferentes regiões de São Paulo até as 23h59 deste sábado.

O aviso prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo.

O alerta abrange áreas como a Região Metropolitana de São Paulo, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Araçatuba, Marília, Campinas, Araraquara, Assis, Vale do Paraíba e litoral sul paulista.

O alerta vermelho, de grande perigo, emitido para partes do estado na sexta-feira terminou às 23h59. Para este sábado, o nível mais elevado indicado pelo Inmet em São Paulo é o laranja.

Ainda há risco de tornado em São Paulo?

Segundo a Defesa Civil estadual, o período de maior atenção para tempestades severas se estende até a manhã deste sábado. As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para fenômenos meteorológicos adversos.

Nessas áreas, havia condições favoráveis à ocorrência localizada de tornados, microexplosões, granizo intenso e rajadas muito fortes.

O risco não se aplica de maneira uniforme a todo o território paulista. Na capital, os boletins destacam principalmente chuva forte, ventania, granizo e possibilidade de alagamentos.

Ventos chegaram a 86,4 km/h na cidade de São Paulo

A maior rajada de vento registrada pelo CGE na sexta-feira chegou a 86,4 km/h na região da Barragem Guarapiranga, na zona sul, às 13h50.

Também foram registrados ventos de 57,4 km/h no Aeroporto de Congonhas, às 17h; 56,8 km/h no Carandiru, às 12h20; e 51,9 km/h no Aeroporto de Guarulhos, às 15h.

Mais de 42 mil clientes estão sem energia na Grande SP

Às 0h15 deste sábado, 12, 42.564 clientes estavam sem energia elétrica na área de concessão da Enel, o equivalente a 0,48% do total atendido pela empresa.

A cidade de São Paulo concentrava 34.998 consumidores afetados, ou 0,58% dos clientes atendidos na capital.

Entre os demais municípios, Juquitiba tinha 1.404 clientes sem energia, o equivalente a 8,92% do total. Mauá registrava 1.235 interrupções, Santo André tinha 1.011 e Cotia contabilizava 770.

Na comparação com a consulta das 20h de sexta-feira, o total de clientes sem energia na área de concessão caiu de 66.722 para 42.564. Na capital, porém, o número aumentou de 25.035 para 34.998.

Aulas foram suspensas em cinco regiões de São Paulo

Diante do alerta, o governo paulista determinou a suspensão das aulas nos períodos da tarde e da noite de sexta-feira nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.

A medida alcançou as escolas estaduais, além de Etecs e Fatecs. As unidades permaneceram abertas somente com as equipes gestoras para atender e orientar as famílias. As aulas deverão ser repostas até o final do ano letivo.

O governo também orientou a suspensão de eventos ao ar livre nas áreas mais ameaçadas. O Gabinete de Crise foi instalado na sede da Defesa Civil para acompanhar a evolução do cenário e agilizar a resposta a eventuais ocorrências.

São Paulo tem o segundo setembro mais chuvoso da série do CGE

A capital paulista acumulou 154,8 milímetros de chuva nos primeiros dez dias de setembro, segundo o CGE. O volume é 134,5% superior aos 66 milímetros esperados para todo o mês.

Este já é o segundo setembro mais chuvoso registrado pelo órgão, atrás apenas de 2015, quando o acumulado chegou a 198,6 milímetros.

A quantidade de chuva já registrada, somada à previsão de novos temporais, mantém elevado o risco de ocorrências na cidade.

Como fica o tempo em São Paulo neste sábado?

A frente fria associada ao ciclone extratropical deve atuar sobre São Paulo e provocar chuvas generalizadas, de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Na capital, os termômetros devem variar entre 15°C e 21°C, segundo o CGE. A umidade mínima deve ficar em torno de 75%.

O Inmet prevê chuva com trovoadas nas regiões oeste, central, sul e leste do estado. Nas demais áreas paulistas, podem ocorrer pancadas acompanhadas de trovoadas isoladas.

O ciclone extratropical atua no Oceano Atlântico, próximo à costa da Região Sul, e deve se afastar rapidamente do país. O sistema, porém, ajuda a estabelecer um canal de umidade que deve manter as chuvas em São Paulo até segunda-feira, 14.

Qual é a previsão para domingo e segunda-feira?

O tempo permanece instável no domingo, 13. Segundo o CGE, a previsão indica chuva moderada durante a madrugada e precipitações generalizadas, de intensidade moderada a forte, ao longo do dia.

Na capital, a temperatura deve cair, com mínima de 14°C e máxima entre 16°C e 17°C. A umidade do ar permanece elevada e a sensação será de frio.

O Inmet mantém alerta laranja para tempestades no oeste e no sul do estado durante o domingo. Nas demais áreas paulistas, haverá alerta amarelo, de perigo potencial.

Na segunda-feira, 14, as chuvas e trovoadas continuam sobre o oeste, centro, sul e leste de São Paulo. Na capital, os termômetros devem variar entre 12°C e 20°C.

Como se proteger durante o alerta de tempestade?

A Defesa Civil recomenda:

procurar abrigo em uma construção segura;

evitar áreas abertas e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas;

ficar longe de janelas, portas de vidro, coberturas e placas durante as rajadas;

não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas;

não tocar em cabos elétricos rompidos;

desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia;

reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e ampliar a distância do veículo à frente;

acompanhar os alertas oficiais e seguir as orientações das autoridades.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para receber alertas meteorológicos, é possível enviar o CEP da residência por SMS para o número 40199.