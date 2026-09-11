Mendonça retira o sigilo do caso Dark Horse e de investigações relacionadas a Jaques, Ciro e Castro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, na noite desta sexta-feira, 11, retirar o sigilo de casos de grande repercussão envolvendo o Banco Master, como os que envolvem investigações sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no âmbito do caso Dark Horse e também inquéritos sobre o ex-governador do Rio, Cláudio Castro e os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Jaques Wagner.

Mendonça atendeu a um pedido feito mais cedo nesta sexta-feira pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, de quebra do sigilo de todos os procedimentos contidos ou relacionados à Pet 15556, o processo principal relacionado à Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias do Banco Master e de seu controlador, o empresário Daniel Vorcaro.

A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela EXAME.

Em sua decisão, Mendonça diz que a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou o levantamento do sigilo de 18 processos. O ministro determinou, no entanto, a publicação de todos os documentos relativos a essas ações e mais 21 processos relacionados ao caso Master.

De acordo com uma pessoa próxima ao relator do caso, o total de documentos a serem tornados públicos com a decisão chega a dezenas de milhares.

"Anoto, inicialmente, que referidos processos (cujo sigilo a PGR pediu que fossem levantados) não guardam relação com o objeto da pauta da sessão extraordinária a realizar-se na próxima terça-feira. De todo o modo, entendo não haver impedimento ao levantamento dos correspondentes sigilos", afirmou Mendonça na decisão, em referência a sessão plenária do STF marcada para o dia 15 de setembro que julgará se a Corte abre uma investigação sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com Vorcaro.