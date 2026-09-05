Previsão do tempo em São Paulo: pré-feriado terá chuva?

Mínima prevista é de 16°C (thenakedsnail/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12h51.
A previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 5, indica sol entre muitas nuvens no início do dia, com aumento da nebulosidade e chuva a partir do fim da manhã.
À tarde e à noite, a previsão é de tempo chuvoso. As temperaturas variam entre 16°C e 22°C.
Ao longo deste sábado, a previsão do tempo para São Paulo é:
A tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, com chuva mais persistente a partir da tarde.
No domingo, 6, a previsão também é de tempo chuvoso durante o dia e à noite.
A tendência mantém o cenário de instabilidade na capital paulista ao longo do fim de semana.
Sim. A previsão indicou chuva já no fim da manhã, com tempo chuvoso durante a tarde e à noite.
Segundo os dados fornecidos pela Climatempo, o sábado terá variação entre períodos de sol, aumento de nuvens e chuva ao longo do dia.