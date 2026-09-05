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Previsão do tempo em São Paulo: pré-feriado terá chuva?

Capital paulista terá sol entre muitas nuvens pela manhã e tempo chuvoso à tarde e à noite

Mínima prevista é de 16°C (thenakedsnail/Getty Images)

Mínima prevista é de 16°C (thenakedsnail/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12h51.

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A previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 5, indica sol entre muitas nuvens no início do dia, com aumento da nebulosidade e chuva a partir do fim da manhã.

À tarde e à noite, a previsão é de tempo chuvoso. As temperaturas variam entre 16°C e 22°C.

Como fica o tempo em São Paulo hoje?

Ao longo deste sábado, a previsão do tempo para São Paulo é:

  • Manhã: sol e chuva;
  • Tarde: tempo chuvoso;
  • Noite: tempo chuvoso;
  • Temperatura mínima: 16°C;
  • Temperatura máxima: 22°C.

A tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, com chuva mais persistente a partir da tarde.

Previsão do tempo para domingo em São Paulo

No domingo, 6, a previsão também é de tempo chuvoso durante o dia e à noite.

A tendência mantém o cenário de instabilidade na capital paulista ao longo do fim de semana.

Vai chover em São Paulo neste sábado?

Sim. A previsão indicou chuva já no fim da manhã, com tempo chuvoso durante a tarde e à noite.

Segundo os dados fornecidos pela Climatempo, o sábado terá variação entre períodos de sol, aumento de nuvens e chuva ao longo do dia.

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