Previsão do tempo em São Paulo: pré-feriado terá chuva?

A previsão do tempo em São Paulo neste sábado, 5, indica sol entre muitas nuvens no início do dia, com aumento da nebulosidade e chuva a partir do fim da manhã.

À tarde e à noite, a previsão é de tempo chuvoso. As temperaturas variam entre 16°C e 22°C.

Como fica o tempo em São Paulo hoje?

Ao longo deste sábado, a previsão do tempo para São Paulo é:

Manhã: sol e chuva;

Tarde: tempo chuvoso;

Noite: tempo chuvoso;

Temperatura mínima: 16°C;

Temperatura máxima: 22°C.

A tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, com chuva mais persistente a partir da tarde.

Previsão do tempo para domingo em São Paulo

No domingo, 6, a previsão também é de tempo chuvoso durante o dia e à noite.

A tendência mantém o cenário de instabilidade na capital paulista ao longo do fim de semana.

Vai chover em São Paulo neste sábado?

Sim. A previsão indicou chuva já no fim da manhã, com tempo chuvoso durante a tarde e à noite.

Segundo os dados fornecidos pela Climatempo, o sábado terá variação entre períodos de sol, aumento de nuvens e chuva ao longo do dia.