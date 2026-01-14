Defesa Civil emite alerta de tempestades e vendavais em SP

A Defesa Civil emitiu alerta sobre o risco de tempestades e vendavais na capital e em outras regiões do estado de São Paulo. Os avisos são válidos até esta sexta-feira, 16.

Durante os próximos dias, também pode ocorrer queda de granizo e chuvas com raios.

Regiões com maior volume de chuva

Na capital do estado, a Defesa Civil caracteriza a situação como "alto risco" e a cidade deve registrar o maior volume de chuvas do estado.

Outras regiões foram classificadas como zonas com acumulado "muito alto". Entre elas, a Região Metropolitana, o Vale do Ribeira, Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Confira o nível de alerta para outras cidades

Previsão de alto volume de chuvas

Litoral Norte;

Baixa Santista;

São José dos Campos;

Serra da Mantiqueira;

Bauru;

Araraquara.

Previsão de volume médio de chuvas

Presidente Prudente;

Marília;

São José do Rio Preto;

Araçatuba;

Barretos;

Franca;

Ribeirão Preto.

Temperaturas seguem altas ao longo da semana

Apesar das chuvas e ventos fortes, as temperaturas seguem altas. Na cidade de São Paulo, a máxima pode chegar a 27°C.

Em Santos, no litoral, o termômetro pode marcar 28°C. No interior do estado, em Ribeirão Preto, o calor é mais intenso e a temperatura pode ser de 30°C.

A chuva intensa é resultado da combinação de altas temperaturas com a umidade causada por um sistema metereológico.

Orientações da Defesa Civil

As tempestades podem aumentar as chances de deslizamentos em zonas de risco.

A Defesa Civil divulgou sinais que indicam que o imóvel pode estar comprometido. Caso note um deles, o morador precisa deixar o local e buscar abrigo.

Identificar rachaduras em muros ou paredões;

Notar presença de água barrenta nas encostas;

Ouvir estalos em blocos e rochas;

Ver trincas em solo ou nas paredes;

Postes ou árvores inclinados.

ENTENDA: O que são chuvas ácidas?

Quais cuidados moradores de zonas de risco precisam tomar?

Além de observar os sinais acima e ler com atenção os alertas enviados pela Defesa Civil, os moradores de zonas de risco também podem montar um kit de emergência para imprevistos.

Entre os itens, é preciso incluir água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros.

Outra medida importante é deixar documentos importantes, como RG, CPF e certidões, em um local seguro e de rápido acesso.