Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Defesa Civil emite alerta de tempestades e vendavais em SP

Capital está situação de "alto risco",; Região Metropolitana, Campinas e Sorocaba também devem registrar altos volumes de chuva

Aviso é válido até esta sexta-feira, 16 (Getty Images)

Aviso é válido até esta sexta-feira, 16 (Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h47.

A Defesa Civil emitiu alerta sobre o risco de tempestades e vendavais na capital e em outras regiões do estado de São Paulo. Os avisos são válidos até esta sexta-feira, 16.

Durante os próximos dias, também pode ocorrer queda de granizo e chuvas com raios.

Regiões com maior volume de chuva

Na capital do estado, a Defesa Civil caracteriza a situação como "alto risco" e a cidade deve registrar o maior volume de chuvas do estado.

Outras regiões foram classificadas como zonas com acumulado "muito alto". Entre elas, a Região Metropolitana, o Vale do Ribeira, Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Confira o nível de alerta para outras cidades

Previsão de alto volume de chuvas
  • Litoral Norte;
  • Baixa Santista;
  • São José dos Campos;
  • Serra da Mantiqueira;
  • Bauru;
  • Araraquara.
Previsão de volume médio de chuvas
  • Presidente Prudente;
  • Marília;
  • São José do Rio Preto;
  • Araçatuba;
  • Barretos;
  • Franca;
  • Ribeirão Preto.

Temperaturas seguem altas ao longo da semana

Apesar das chuvas e ventos fortes, as temperaturas seguem altas. Na cidade de São Paulo, a máxima pode chegar a 27°C.

Em Santos, no litoral, o termômetro pode marcar 28°C. No interior do estado, em Ribeirão Preto, o calor é mais intenso e a temperatura pode ser de 30°C.

A chuva intensa é resultado da combinação de altas temperaturas com a umidade causada por um sistema metereológico.

Orientações da Defesa Civil

As tempestades podem aumentar as chances de deslizamentos em zonas de risco.

A Defesa Civil divulgou sinais que indicam que o imóvel pode estar comprometido. Caso note um deles, o morador precisa deixar o local e buscar abrigo.

  • Identificar rachaduras em muros ou paredões;
  • Notar presença de água barrenta nas encostas;
  • Ouvir estalos em blocos e rochas;
  • Ver trincas em solo ou nas paredes;
  • Postes ou árvores inclinados.

ENTENDA: O que são chuvas ácidas?

Quais cuidados moradores de zonas de risco precisam tomar?

Além de observar os sinais acima e ler com atenção os alertas enviados pela Defesa Civil, os moradores de zonas de risco também podem montar um kit de emergência para imprevistos.

Entre os itens, é preciso incluir água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros.

Outra medida importante é deixar documentos importantes, como RG, CPF e certidões, em um local seguro e de rápido acesso.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempo

Mais de Brasil

Zona Azul: tarifa sobe para R$ 6,95 em São Paulo

INSS adota fila única para reduzir atraso na concessão de benefícios

Genial/Quaest: aprovação de Lula cai para 47% e desaprovação fica em 49%

São Paulo libera pagamento em ônibus via bluetooth; veja linhas

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Milena tem crise de choro após perder 'Prova do Líder'

Mundo

Veja a lista de 75 países afetados pelo congelamento de vistos dos EUA

Brasil

Zona Azul: tarifa sobe para R$ 6,95 em São Paulo; entenda

Casual

Bershka chega ao Brasil: veja em quais países a marca do grupo Zara atua