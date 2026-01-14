Defesa Civil emite alerta de tempestades e vendavais em SP

Aviso é válido até esta sexta-feira, 16 (Getty Images)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h47.
A Defesa Civil emitiu alerta sobre o risco de tempestades e vendavais na capital e em outras regiões do estado de São Paulo. Os avisos são válidos até esta sexta-feira, 16.
Durante os próximos dias, também pode ocorrer queda de granizo e chuvas com raios.
Na capital do estado, a Defesa Civil caracteriza a situação como "alto risco" e a cidade deve registrar o maior volume de chuvas do estado.
Outras regiões foram classificadas como zonas com acumulado "muito alto". Entre elas, a Região Metropolitana, o Vale do Ribeira, Itapeva, Campinas e Sorocaba.
Apesar das chuvas e ventos fortes, as temperaturas seguem altas. Na cidade de São Paulo, a máxima pode chegar a 27°C.
Em Santos, no litoral, o termômetro pode marcar 28°C. No interior do estado, em Ribeirão Preto, o calor é mais intenso e a temperatura pode ser de 30°C.
A chuva intensa é resultado da combinação de altas temperaturas com a umidade causada por um sistema metereológico.
As tempestades podem aumentar as chances de deslizamentos em zonas de risco.
A Defesa Civil divulgou sinais que indicam que o imóvel pode estar comprometido. Caso note um deles, o morador precisa deixar o local e buscar abrigo.
Além de observar os sinais acima e ler com atenção os alertas enviados pela Defesa Civil, os moradores de zonas de risco também podem montar um kit de emergência para imprevistos.
Entre os itens, é preciso incluir água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros.
Outra medida importante é deixar documentos importantes, como RG, CPF e certidões, em um local seguro e de rápido acesso.