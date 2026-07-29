Tornado atinge Rio Grande do Sul, destrói casas e deixa feridos; veja vídeos

Um tornado atingiu municípios do noroeste do Rio Grande do Sul no fim da tarde desta terça-feira, 28, provocando destruição em áreas rurais, derrubando árvores e deixando ao menos sete pessoas feridas.

O fenômeno passou por Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, segundo autoridades locais.

As cidades estavam sob alerta da Defesa Civil do estado, que havia avisado horas antes sobre o risco de tempestades severas, com possibilidade de granizo, rajadas de vento superiores a 90 km/h e formação de tornados em diversas regiões gaúchas.

Em Giruá, o levantamento inicial da prefeitura aponta que as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo foram as mais atingidas. Residências sofreram danos severos, árvores caíram sobre estradas e propriedades, e também houve prejuízos envolvendo animais.

Segundo o município, ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Também foi registrada queda de granizo de fraca intensidade durante a passagem do fenômeno.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Obras e outros servidores foram mobilizadas para atender moradores, remover árvores, desobstruir vias e restabelecer o acesso às comunidades afetadas.

Giruá/RS

28/07/2026 Mais registros do tornado chegando pic.twitter.com/JHjbxnoAlT — TEMPO OESTE (@TempoOeste) July 28, 2026

Casas destruídas em Sete de Setembro

Na cidade de Sete de Setembro, a Defesa Civil informou que três pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para atendimento hospitalar.

O órgão também confirmou que duas residências foram completamente destruídas pela força do tornado.

Moradores compartilharam nas redes sociais vídeos que mostram tanto a formação do tornado quanto os estragos provocados pela tempestade. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas em Senador Salgado Filho.

A significantly to potentially violent tornado followed by very large hail just impacted areas of Girua, Rio Grande do Sul. This midia is not mine. Live radar at https://t.co/MatsipTqCd pic.twitter.com/tIStuxALmj — Vitor Goede 🇺🇦 (@GoedeTDS) July 28, 2026

Defesa Civil já havia emitido alerta

Antes da formação do tornado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia alertado para a possibilidade de tempestades severas entre a tarde e a noite de terça-feira nas regiões Oeste, Missões, Noroeste, Campanha, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.

O aviso previa chuva intensa, queda de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e risco de tornados. O órgão também informou que os acumulados poderiam superar 150 milímetros em 24 horas e que a instabilidade deveria continuar durante a madrugada desta quarta-feira, 29, especialmente nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste, Serra, Vales e Litoral Norte.

*Com O Globo