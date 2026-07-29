Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Tornado atinge Rio Grande do Sul, destrói casas e deixa feridos; veja vídeos

Defesa Civil havia alertado para risco de tornado, granizo e ventos acima de 90 km/h no estado

Tornado no Rio Grande do Sul: fenômeno atingiu cidades do noroeste do estado, destruiu casas, derrubou árvores e deixou feridos. (Reprodução/X)

Tornado no Rio Grande do Sul: fenômeno atingiu cidades do noroeste do estado, destruiu casas, derrubou árvores e deixou feridos. (Reprodução/X)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h38.

Um tornado atingiu municípios do noroeste do Rio Grande do Sul no fim da tarde desta terça-feira, 28, provocando destruição em áreas rurais, derrubando árvores e deixando ao menos sete pessoas feridas.

O fenômeno passou por Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, segundo autoridades locais.

As cidades estavam sob alerta da Defesa Civil do estado, que havia avisado horas antes sobre o risco de tempestades severas, com possibilidade de granizo, rajadas de vento superiores a 90 km/h e formação de tornados em diversas regiões gaúchas.

Em Giruá, o levantamento inicial da prefeitura aponta que as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo foram as mais atingidas. Residências sofreram danos severos, árvores caíram sobre estradas e propriedades, e também houve prejuízos envolvendo animais.

Segundo o município, ao menos quatro pessoas ficaram feridas. Também foi registrada queda de granizo de fraca intensidade durante a passagem do fenômeno.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Obras e outros servidores foram mobilizadas para atender moradores, remover árvores, desobstruir vias e restabelecer o acesso às comunidades afetadas.

Casas destruídas em Sete de Setembro

Na cidade de Sete de Setembro, a Defesa Civil informou que três pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para atendimento hospitalar.

O órgão também confirmou que duas residências foram completamente destruídas pela força do tornado.

Moradores compartilharam nas redes sociais vídeos que mostram tanto a formação do tornado quanto os estragos provocados pela tempestade. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas em Senador Salgado Filho.

Defesa Civil já havia emitido alerta

Antes da formação do tornado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia alertado para a possibilidade de tempestades severas entre a tarde e a noite de terça-feira nas regiões Oeste, Missões, Noroeste, Campanha, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.

O aviso previa chuva intensa, queda de granizo, rajadas de vento acima de 90 km/h e risco de tornados. O órgão também informou que os acumulados poderiam superar 150 milímetros em 24 horas e que a instabilidade deveria continuar durante a madrugada desta quarta-feira, 29, especialmente nas regiões Norte, Noroeste, Nordeste, Serra, Vales e Litoral Norte.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:TornadosRio Grande do Sul

Mais de Brasil

Moraes dá 48h para Jair Bolsonaro explicar se deu aval a vídeo de IA na convenção de Flávio

Cleitinho diz ao PL que será candidato ao governo de Minas

Governo Lula vai ampliar prazo para aderir ao Desenrola 2.0

Lula provoca Trump por corte de verbas à OMS: 'tratamento de saúde não é para rico'

Mais na Exame

Casual

7 restaurantes em São Paulo para celebrar o Dia da Lasanha

Esporte

Mirassol x Remo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Negócios

O marketplace que fatura R$ 10 milhões com consultas de tarô 24 horas por dia

Mundo

Novo surto de Covid na China: há razão para se preocupar?