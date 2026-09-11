Como os granizos se formam? Cidades em SP entram em alerta

A forte chuva de granizo que atingiu Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, na última quinta-feira, 10, provocou danos em veículos, levou à suspensão de aulas e reforçou o alerta para tempestades severas em diversas regiões do estado. Segundo a Defesa Civil paulista, apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

Além de Presidente Epitácio, o governo de São Paulo também suspendeu aulas e eventos ao ar livre em cidades das regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro, diante da previsão de ventos intensos, queda de granizo e condições favoráveis à formação de tornados.

O que provoca a formação do granizo?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o granizo se forma no interior de nuvens de tempestade, conhecidas como cumulonimbus, quando fortes correntes de ar ascendente transportam gotas de água para camadas da atmosfera com temperaturas abaixo de 0°C.

Nessas altitudes, as gotas congelam e passam a ganhar novas camadas de gelo à medida que são levadas repetidamente para cima e para baixo dentro da nuvem. Esse ciclo faz com que as pedras aumentem de tamanho.

Quando ficam pesadas demais para serem sustentadas pelas correntes de ar, elas caem em direção ao solo na forma de granizo.

Em tempestades mais intensas, as pedras podem atingir grandes dimensões e causar danos em veículos, telhados, plantações e redes elétricas.

Por que há risco de granizo e tornados em São Paulo?

Segundo a Climatempo, uma combinação entre baixa pressão atmosférica e um forte contraste de temperatura favorece a formação de supercélulas, consideradas as tempestades mais intensas da atmosfera.

Esses sistemas podem produzir granizo de grande porte, rajadas de vento superiores a 90 km/h, microexplosões atmosféricas e, em alguns casos, tornados.

Diante desse cenário, o governo paulista instalou um Gabinete de Crise para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e coordenar ações entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e concessionárias de serviços essenciais.

Granizo causou prejuízos no interior paulista

Em Presidente Epitácio, vídeos registraram pedras de gelo de grandes dimensões atingindo a cidade. Um dos veículos teve o para-brisa perfurado em pelo menos 15 pontos, segundo a Defesa Civil.

Como medida preventiva, a prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal na noite de quinta-feira e durante toda a sexta-feira, 11. Um evento ao ar livre previsto para o domingo, 13, também foi cancelado devido às condições meteorológicas.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada para preservar a segurança de estudantes, profissionais da educação e moradores diante do risco de tempestades severas e formação de tornados em áreas isoladas.

De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado, com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Sumaré registrou o maior acumulado de chuva nas 24 horas anteriores ao levantamento, com 101 milímetros.

Na sequência aparecem Itararé, com 91 milímetros, e Campinas, com 88 milímetros. Na capital paulista, a estação da Vila Prudente registrou 65 milímetros no mesmo período.

As autoridades orientam a população a acompanhar os alertas meteorológicos e evitar áreas de risco durante a ocorrência de tempestades intensas.