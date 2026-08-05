Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro, 39%, no 2º turno

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 39% no cenário estimulado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 5.

Os votos em branco, nulos ou que não vão votar somam 13%, enquanto os indecisos são 4%.

Na comparação com a rodada divulgada em julho, a distância entre os candidatos recuou. Na pesquisa anterior, o petista marcava 45% e o senador pontuava com 37%.

Agora, Flávio Bolsonaro oscilou positivamente dentro da margem de erro, reduzindo a vantagem geral. O petista teve uma variação negativa de um ponto, também dentro da margem de erro.

A estabilidade da disputa ocorre no momento da formalização das candidaturas e também aponta para uma resiliência de Flávio Bolsonaro após sucessivos desgastes, como o caso Dark Horse e o áudio com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, trocas na comunicação da campanha e o desentendimento público com a sua madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Lula vence Caiado, Zema e Renan

Contra outros possíveis adversários, o cenário para o atual presidente apresenta um distanciamento maior. Em uma simulação contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista soma 45% contra 37% do ex-governador goiano, com brancos e nulos em 14% e indecisos em 4%.

Já em um eventual embate com o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula alcança 46% das intenções contra 34% do mineiro (brancos e nulos marcam 16%). Por fim, na simulação contra Renan Santos (Missão), o placar fica em 45% a 35% a favor do petista.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 31 de julho e 03 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.