A corrida pelas duas vagas do Paraná no Senado Federal está indefinida, com um empate de cinco candidatos, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No cenário de intenções consolidadas, Deltan Dallagnol (Novo) lidera numericamente com 19% e configura empate técnico com Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL), que marcam 18% cada, e com Gleisi Hoffmann (PT), com 16%, e Cristina Graeml (PSD), com 15%.

Entre os demais nomes testados, Dr. Rosinha (PT) tem 6% e Karen Guerreiro (Missão) anota 1%. Joaquim do MLB (UP) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Primeiro e segundo voto para o Senado

Como o pleito de 2026 oferece duas cadeiras para cada estado na casa legislativa, o eleitor fará duas escolhas nas urnas. No recorte que analisa apenas o primeiro voto, Deltan assume a liderança com 25%, seguido por Curi, que anota 22%, e Gleisi, com 21%. Neste cenário primário, Filipe Barros registra 17% e Cristina Graeml pontua 11%.

Na simulação do segundo voto, a preferência do eleitorado sofre alterações substanciais. Filipe Barros e Cristina Graeml dividem a ponta, ambos com 18%. Eles são seguidos de perto por Curi, com 14%, Deltan, com 12%, e Gleisi, com 11%. Nulos e brancos para a segunda vaga chegam a 6%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 11 e 15 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por instituição não detalhada no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PR-00532/2026.