Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro lidera com 15 pontos de vantagem no Paraná

A pesquisa eleitoral para a Presidência da República, focada no Paraná, divulgada nesta segunda-feira, 21, pelo instituto Real Time Big Data, mostra Flávio Bolsonaro (PL) na liderança do primeiro turno, com 47% das intenções de voto. Na segunda colocação aparece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 30%.

Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) marcam 4% cada. Na sequência, Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 2% cada.

Outros candidatos testados, Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata), somam, juntos, 1%.

Os eleitores paranaenses que declaram intenção de votar em branco ou nulo somam 5%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder à pesquisa representam 3% da amostra.

Na sondagem espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula e Flávio Bolsonaro empatam numericamente com 28% cada. Neste cenário aberto, a parcela de eleitores que não sabe ou não responde salta para 25%, e os votos brancos e nulos marcam 8%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos mais bem pontuados, Flávio Bolsonaro atinge 61% da preferência do eleitorado no Paraná. Por sua vez, Lula pontua com 30% neste cenário.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 5% no confronto direto. Já a parcela do eleitorado que não soube ou não quis responder à pesquisa representa 4% das intenções de voto.

O levantamento também mediu a rejeição múltipla dos presidenciáveis. O presidente Lula lidera o índice com 61%, indicando a parcela que não votaria nele de forma alguma. Em seguida, aparecem Pablo Marçal com 40% e Flávio Bolsonaro com 38%. Nomes como Renan Santos e Ronaldo Caiado marcam 33% e 32% de rejeição, respectivamente.

Em relação à gestão federal, 66% desaprovam o trabalho do presidente Lula, contra 31% que o aprovam. Na avaliação qualitativa, a administração é considerada ruim ou péssima por 49% dos entrevistados, enquanto 28% a avaliam como regular e 21%, como ótima ou boa. Outros 2% não opinaram.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 11 e 15 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08843/2026.