Zema escolhe Eduardo Girão para vice e terá chapa puro-sangue

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo), escolheu o senador Eduardo Girão para ser seu vice na disputa ao Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do mineiro.

Girão era candidato ao governo do Ceará, mas, com a decisão, desistirá de disputar o pleito.

Mais cedo, após participar da sabatina G4 e O Antagonista, em São Paulo, Zema afirmou que a decisão seria comunicada até a tarde de quarta-feira, 5, data do fim das convenções partidárias.

Entre as exigências para escolher um vice, o mineiro disse que o nome precisava ser ficha limpa. Zema também minimizou o fato de não ter conseguido atrair nenhum nome de outro partido para a sua chapa.

"Tanto em 2018 quanto em 2022, tive como candidatos a vice-governadores pessoas do meu partido. Todos ficha limpa, isso é fundamental. Quero alguém que venha comigo para fazer o que é certo", afirmou.

O ex-governador disse ainda que precisa de alguém que não será "vítima de chantagem" para fazer o que é "certo" para o Brasil.

Quem é Eduardo Girão

Eduardo Girão, de 53 anos, é senador pelo Ceará e empresário dos setores de hotelaria, segurança privada e produção audiovisual. Natural de Fortaleza, tem formação incompleta em Administração. Nas redes sociais, se apresenta como cristão, defensor de pautas pró-vida e pró-família e crítico da legalização do aborto e dos jogos de azar.

Girão também presidiu o Fortaleza Esporte Clube em 2017, período em que o time conquistou o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2018, quando já não ocupava o cargo, o clube voltou à Série A.

Filiado ao Novo, foi eleito senador pelo Ceará em 2018 com 1,32 milhão de votos. No Congresso, integra a ala conservadora e tem como principais pautas a oposição ao aborto, à legalização dos jogos de azar e das drogas. O parlamentar também costuma defender agendas ligadas à família e ao fortalecimento de organizações da sociedade civil.

O senador também ficou conhecido durante a CPI da Covid-19, por ser um dos senadores defensores da gestão do então presidente Jair Bolsonaro.