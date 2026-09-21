A corrida eleitoral para o governo do Paraná tem o senador Sérgio Moro (PL) na liderança isolada do primeiro turno. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21, Moro pontua com 35% das intenções de voto, seguido por Sandro Alex (PSD) com 27% e Requião Filho (PDT) com 22%.

Ainda neste cenário, Luiz França (Missão) tem 2% da preferência, enquanto os candidatos Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP) somam 1%.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 5%, enquanto os indecisos são 8%.

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Na menção espontânea, quando os nomes não são apresentados ao entrevistado, Moro lidera com 20%, seguido por Sandro Alex com 14% e Requião Filho com 12%. O governador Ratinho Júnior (PSD), que não pode disputar a reeleição, é citado por 2%. A soma de nulos e indecisos nesse cenário atinge 49%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

O instituto testou três confrontos de segundo turno focados na disputa pelo Palácio Iguaçu. O quadro mais acirrado ocorre entre os dois líderes da pesquisa estimulada, configurando um empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Neste cenário, Moro marca 42% e Sandro Alex, 38%. Votos nulos ou em branco e indecisos somam 10% cada.

Na segunda simulação, Moro alcança 52% contra 30% de Requião Filho. Os indecisos são 11%, e os votos brancos e nulos somam 7%.

Já no terceiro cenário, Sandro Alex pontua com 42% contra 31% do candidato do PDT. O índice de não resposta chega a 14%, enquanto os brancos e nulos somam 13%.

A preferência também se reflete nos índices de resistência do eleitorado paranaense. Requião Filho lidera a rejeição com 42%, seguido de perto por Sérgio Moro, com 39% dos eleitores afirmando que não votariam nele. Sandro Alex possui 30% de rejeição e Luiz França, 27%.

A pesquisa mediu ainda a percepção sobre a atual gestão executiva no estado, principal cabo eleitoral do pleito de 2026. O governador Ratinho Júnior consolida 80% de aprovação e apenas 18% de desaprovação.

A avaliação qualitativa da administração é considerada ótima ou boa por 59% dos entrevistados, regular por 30% e ruim ou péssima por 11%.

O raio-X do eleitorado paranaense

O desempenho dos candidatos apresenta oscilações a depender do extrato socioeconômico dos eleitores. A vantagem do candidato do PL é impulsionada pelos eleitores de maior poder aquisitivo. No grupo que ganha mais de cinco salários mínimos, Moro domina com 46% da preferência, contra 32% de Sandro Alex e 11% de Requião Filho.

Em contrapartida, na base da pirâmide (renda de até dois salários mínimos), o cenário muda de figura e a esquerda avança. Neste segmento, Requião Filho assume a liderança com 30%, seguido por um empate técnico entre Sandro Alex (25%) e o próprio Sérgio Moro (23%).

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 11 e 15 de setembro, por meio de entrevistas (método não especificado). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por instituição não detalhada no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PR-00532/2026.