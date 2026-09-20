A disputa para as vagas do Senado no Rio Grande do Sul continua acirrada. Divulgada neste sábado, 19, a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas mostra que, no principal cenário estimulado, em que o eleitor pode citar até dois nomes, Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) lidera com 32,2%, seguida por Marcel van Hattem (Novo), com 29,5%.

Tecnicamente empatado na segunda posição. Paulo Pimenta (PT) aparece com 25,4%.

Logo atrás, no bloco principal, aparecem Ubiratan Sanderson (PL), atingindo 21,2%, e Germano Rigotto (MDB) com 20,6%.

Entre os demais nomes, Daniela Mulheres Socialistas e Frederico Antunes (PP-RS) pontuam com 4,1% e 3,5%, respectivamente, enquanto outros seis candidatos não ultrapassam a marca dos 3%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum somam 8,4%, e os indecisos são 7,8%.

Na avaliação da série histórica em comparação com o mês de agosto, Marcel van Hattem e Sanderson registraram os maiores avanços.

O candidato do Novo cresceu de 26,9% para 29,5%, enquanto o parlamentar do PL oscilou positivamente de 16,0% para 21,2%.

O cruzamento dos dados revela uma nítida polarização comportamental na disputa ao Senado, ancorada no recorte de gênero. O eleitorado masculino impulsiona Marcel van Hattem, que atinge 38,3% neste segmento, contra 27,2% de Manuela d'Ávila e 25,7% de Pimenta.

Em contrapartida, as mulheres consolidam a vantagem de Manuela, que salta para 36,5% de preferência feminina. Nesse mesmo estrato, o candidato do Novo recua para 21,8%, e Sanderson cai para 18,5%.

Outro dado relevante é a força do bolsonarismo entre o eleitorado mais escolarizado. Entre os entrevistados com ensino superior, Marcel atinge seu maior pico geral (37,7%), seguido por Manuela (33,7%), Pimenta (31,3%) e Sanderson, que salta para 27,8% neste recorte específico.

Dinâmica de primeira e segunda opção de voto

Como a eleição de 2026 garante dois assentos por estado na Casa, o levantamento isolou a ordem de preferência.

Quando questionados exclusivamente sobre a primeira opção, a liderança inverte: Marcel van Hattem marca 23,8%, seguido por Manuela d'Ávila com 21,7%. Pimenta e Rigotto marcam 13,0% e 11,4% neste recorte.

Já na simulação de segunda opção de voto, o destaque absoluto é Sanderson, que atinge 14,3%, superando Pimenta (12,4%) e Manuela (10,4%).

A estratégia de pulverização eleitoral fica evidente no índice de indecisão: 37,0% dos eleitores afirmam não ter um segundo nome definido.

No cenário espontâneo, sem a apresentação prévia de uma lista aos entrevistados, Marcel van Hattem é o mais lembrado, com 14,9%, contra 10,2% de Manuela. No entanto, os eleitores que não sabem ou não opinam chegam a expressivos 59,2%.

Gestão estadual divide o eleitorado gaúcho

O atual governador Eduardo Leite (PSDB-RS) tem sua gestão avaliada em um cenário de divisão: 49,4% desaprovam o governo, enquanto 47,6% o aprovam.

No detalhamento qualitativo da administração tucana, 29,2% consideram a gestão regular, 26,4% a avaliam como boa e 22,6% a classificam como péssima. Os que consideram ótima são 6,5%.

O impacto dessa divisão reflete na corrida ao Palácio Piratini. No levantamento para o governo estadual, Zucco (PL-RS) consolida a liderança com 36,4%, à frente de Juliana Brizola (PDT-RS), que marca 31,3%. Gabriel Souza (MDB-RS), atual vice-governador, atinge 12,9%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 16 e 18 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.

A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo RS-00319/2026.