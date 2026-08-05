Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 35%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral no cenário de primeiro turno, segundo a pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 5. O petista registra 43% das intenções de voto.

Em segundo lugar, o principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro (PL), aparece com 35% da preferência do eleitorado. A distância entre eles é de cerca de 8 pontos percentuais, com margem de erro de 2,5 pontos, para mais ou para menos.

Por ser o primeiro levantamento do instituto que testou todos esses nomes, não houve comparação com a pesquisa anterior.

Entre os demais concorrentes no cenário estimulado, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 5,7%, acompanhado por Renan Santos (Missão), com 4,7%, e pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,6%.

Augusto Cury (Avante) tem 1,7% e Cabo Daciolo (Mobiliza) anota 0,6%. Enquanto isso, Samara Martins (UP) tem 0,3%, Edmilson Costa (PCB), 0,2%, e Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) com 0,1% cada.

Neste cenário, votos brancos e nulos representam 2% do eleitorado, e os entrevistados que não sabem responder somam 4% na simulação.

Na questão aberta, com voto espontâneo dos entrevistados, Lula lidera com 34,4% das intenções de voto, seu melhor desempenho da série histórica. Em julho, este índice era de 32,8%. Já os indecisos caíram de 33,1% no mês passado para 27,7% neste mês.

Flávio Bolsonaro registra 23%, com subida constante desde maio, quando registrava 18,7%.

Índices de rejeição e o teto dos líderes

A corrida ao Planalto expõe a forte cristalização e o adiantamento da polarização nacional. Flávio Bolsonaro lidera entre aqueles em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, com 48%, seguido de perto pelo atual presidente, rejeitado por 47,4% do eleitorado.

Os adversários da oposição fora do bolsonarismo apresentam um teto de rejeição substancialmente menor.

Romeu Zema marca 14,6% neste índice, tecnicamente empatado na margem de erro com Ronaldo Caiado, que soma 13,9%, além de Cabo Daciolo (13,7%) e Renan Santos (13,5%).

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto de 2026, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Meio/Ideia e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04579/2026-BRASIL.