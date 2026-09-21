O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera as intenções de voto para a presidência da República no estado de São Paulo com 41%, contra 35% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados são da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, indicando uma diferença real, para além da margem de erro.

Entre os demais nomes, Renan Santos (Missão) registra 6%, seguido por Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada. Romeu Zema (Novo) pontua 3%. Votos nulos e brancos somam 3%, assim como os indecisos.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democratas) somam 1%.

Segundo turno, rejeição e avaliação governamental

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois líderes, o candidato do PL sairia vencedor no reduto paulista. Flávio Bolsonaro atinge 51% das intenções de voto, enquanto Lula marca 45%. Votos nulos e em branco somam apenas 2%, mesma proporção dos eleitores que não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

No quesito de rejeição múltipla, em que os eleitores indicam os nomes em quem não votariam de jeito nenhum, o petista lidera com 53%. Flávio Bolsonaro aparece na sequência, sendo rejeitado por 48% dos entrevistados.

Renan Santos e Ronaldo Caiado marcam 37% de rejeição cada, seguidos por Rui Costa Pimenta (PCO) com 36% e Zema com 34%.

O levantamento também mediu a avaliação do executivo federal no estado. A gestão do presidente Lula é desaprovada por 56% dos paulistas e aprovada por 41%, enquanto 3% não responderam.

Na avaliação qualitativa, 39% consideram o governo ruim ou péssimo, 32% julgam regular e 28% avaliam como ótimo ou bom.

Raio-x do eleitorado paulista

A pesquisa revela um forte recorte econômico no estado. O atual presidente lidera entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, com 46% contra 36% do senador. Já Flávio Bolsonaro assume a dianteira no segmento de dois a cinco salários (44% a 32%) e amplia a vantagem entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, marcando 42% a 28% sobre o petista.

Regionalmente, os candidatos registram empate técnico na capital, com Flávio marcando 46% e Lula 45%. A dinâmica se repete na Grande São Paulo, com 45% para Lula e 44% para Flávio. O candidato do PL, no entanto, consolida sua liderança no interior do estado. Na região Oeste, ele atinge 63% das intenções, e na região Norte, pontua 61%, afastando-se do adversário petista nessas localidades.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09702/2026.