O que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro?

O feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, será celebrado nesta segunda-feira, e pode formar um fim de semana prolongado de três dias para quem não trabalha aos sábados e domingos. Mas a folga não significa que todos os serviços estarão fechados.

Entenda quais serviços podem funcionar na próxima segunda-feira.

Quais órgãos públicos funcionam no feriado?

O calendário de feriados e pontos facultativos da administração pública federal para 2026 foi definido pela Portaria MGI nº 11.460/2025, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A norma vale para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais à população.

Na prática, as repartições públicas administrativas ficam fechadas no dia 7 de setembro.

As agências do INSS não têm atendimento presencial, mas os canais digitais continuam disponíveis, como o aplicativo e o site Meu INSS. A Central Telefônica 135 segue ativa em horário reduzido.

Postos do Detran e unidades de atendimento presencial, como o programa Na Hora, costumam suspender o expediente no feriado, embora os serviços digitais sigam disponíveis pelos respectivos portais e aplicativos, segundo balanço divulgado pelo Governo do Distrito Federal.

Estados e municípios podem definir calendários próprios para suas repartições, desde que respeitem a legislação federal.

O que fica aberto?

O artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) proíbe o trabalho em feriados nacionais, com uma exceção importante: as atividades classificadas como essenciais.

Isso significa que hospitais, prontos-socorros, unidades de pronto atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu, telefone 192) seguem funcionando de forma ininterrupta durante o feriado.

O mesmo vale para a segurança pública. Delegacias, corpo de bombeiros e policiamento ostensivo mantêm plantão 24 horas em todo o país.

No Distrito Federal, por exemplo, todas as delegacias circunscricionais e as delegacias de atendimento à mulher funcionam em regime de plantão ininterrupto durante a data, segundo o Governo do Distrito Federal.

Quem trabalha nesses setores durante o 7 de setembro tem direitos garantidos pela legislação trabalhista: pagamento em dobro pelo dia trabalhado ou folga compensatória em outra data, conforme previsto em lei ou em convenção coletiva da categoria.

Bancos, comércio e mercado financeiro: podem funcionar?

As agências bancárias não têm atendimento presencial ao público durante o feriado, conforme calendário divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As compensações bancárias, incluindo TED, não são efetivadas na data.

Transações via Pix continuam funcionando normalmente, 24 horas por dia. Contas de consumo, como água e luz, e carnês com vencimento no dia 7 podem ser pagos sem acréscimo na terça-feira (8).

Já tributos e impostos com vencimento na data devem ser quitados antecipadamente, para evitar juros e multa.

Na Bolsa de Valores, a B3 não tem pregão no feriado. As negociações do Tesouro Direto também ficam suspensas, com retomada prevista para terça-feira, 8.

As agências dos Correios não abrem durante o feriado. Já o comércio pode funcionar em horário reduzido, principalmente em shopping centers e supermercados. A decisão varia conforme a cidade e depende de convenção coletiva ou de decisão de cada estabelecimento.