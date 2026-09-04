Não sabe o que fazer no feriado? 8 experiências na região de São Paulo

O feriado de 7 de setembro chega em um momento oportuno para quem busca uma pausa sem precisar viajar para longe. Hotéis da capital paulista e de municípios próximos organizaram pacotes e programações especiais para os dias de folga, com opções que vão de spas urbanos a resorts de campo a poucas horas de distância. A proposta une gastronomia assinada, estrutura de bem-estar e atividades para toda a família, sem exigir deslocamentos longos.

Para quem prefere aproveitar o feriado sem sair de São Paulo ou ir a cidades vizinhas de fácil acesso, veja 8 opções para organizar a viagem.

1. Palácio Tangará

Palácio Tangará: café da manhã em meio à natureza e restaurante Michelin (Palácio Tangará/Divulgação)

No Panamby, cercado pelo verde do Parque Burle Marx, o Palácio Tangará criou um pacote que estende o descanso por até 60 horas. A proposta inclui early check-in às 10h do sábado, dia 5 de setembro, e late check-out às 22h da segunda-feira, dia 7, o que permite aproveitar o hotel com calma ao longo de todo o feriado.

A diária engloba café da manhã servido no Tangará Jean-Georges e estacionamento para um veículo durante a estada, além de acesso ao Lancôme Absolue Spa. Os hóspedes também podem circular pelo Pateo do Palácio e contar com recreação monitorada para crianças no espaço Kids durante todo o período. O pacote parte de R$ 8.300 para duas noites, com hospedagem para duas pessoas.

2. Fasano São Paulo Itaim

Fasano São Paulo Itaim (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado como a décima operação hoteleira do Grupo Fasano, o Fasano São Paulo Itaim apresenta uma versão contemporânea do primeiro endereço da marca na cidade, preservando características que consagraram a rede e ampliando sua proposta de hospitalidade. O espaço abriga o restaurante Gero Itaim, que mantém a tradição de uma cozinha italiana clássica, com ambiente sofisticado e serviço atencioso.

No rooftop, o bar e a piscina trazem uma atmosfera mais descontraída, com vista para o skyline da cidade. Para momentos de relaxamento, o spa do hotel conta com cinco salas dedicadas a tratamentos, abertas tanto a hóspedes quanto a visitantes mediante reserva, além de duas saunas, seca e úmida, salão de beleza e uma academia equipada.

3. Fasano São Paulo Jardins

Hotel Fasano São Paulo Jardins: hospedagem na capital paulista (Divulgação/Divulgação)

Com mais de 20 anos de atuação na capital paulista, o Fasano São Paulo Jardins é reconhecido por reunir algumas das experiências mais completas de gastronomia e hospitalidade da cidade. O projeto arquitetônico, assinado por Isay Weinfeld e Marcio Kogan, propõe uma releitura contemporânea do estilo dos anos 1930, combinando design atemporal com personalidade própria.

A estadia pode incluir um brunch especial no Nonno Ruggero, jantares no restaurante Fasano e coquetéis no icônico bar Baretto. O roteiro segue com uma passagem por uma das cinco salas de massagem do spa, também aberto a não-hóspedes mediante reserva, e um mergulho em uma das piscinas indoor mais bonitas da cidade, com vista para o bairro dos Jardins.

4. Rosewood São Paulo

Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (Hotel Rosewood/Divulgação)

Instalado em uma antiga maternidade e em uma torre de jardim vertical projetada pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker Jean Nouvel, o Rosewood São Paulo funciona como um oásis urbano regenerativo, onde a cultura local dialoga com espécies nativas da Mata Atlântica plantadas na área externa.

A experiência de hospedagem passa por uma coleção de mais de 450 obras de arte brasileiras espalhadas pela propriedade. Na gastronomia, os seis restaurantes e bares do hotel são comandados por chefs em ascensão e cobrem diferentes estilos e paladares. Para completar a estadia, o hotel oferece aulas de pilates e yoga, piscinas emolduradas por áreas verdes e o Asaya Spa by Guerlain.

5. Hotel Unique

Hotel Unique, em São Paulo (Unique/Divulgação)

Projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake, o Hotel Unique se consolidou ao longo da última década como uma referência em design, conforto e luxo, com forte influência do universo artístico e cultural na curadoria de seus ambientes. Para o feriado de 7 de setembro, o hotel lançou uma condição especial para estadias de três noites: quem reserva duas diárias ganha a terceira gratuitamente.

O pacote inclui café da manhã no Skye, com cardápio assinado pelo chef Emmanuel Bassoleil, com opção de ser servido diretamente na acomodação para hóspedes das suítes. A proposta também dá acesso às piscinas vermelha e colorida que fazem parte da identidade visual do hotel, além das obras de arte espalhadas pelos corredores e áreas comuns.

6. Boa Vista Surf Lodge

Boa Vista Surf Lodge: hospedagem no interior paulista (Daniel Pinheiro/Divulgação)

A cerca de uma hora da capital, em Porto Feliz, o Boa Vista Surf Lodge combina o clima de interior paulista com a energia do litoral e se destaca por abrigar a primeira piscina de surf da América Latina. O empreendimento, do grupo JHSF, conta com uma piscina de 200 metros de extensão desenvolvida pela American Wave Machines, com tecnologia PerfectSwell capaz de reproduzir mais de 100 tipos de onda.

As aulas de surf são organizadas em nove níveis, do iniciante ao profissional, com sessões de cerca de 55 minutos dentro da água que podem incluir avaliação funcional, preparação física, treino de apneia e exercícios de mobilidade, sempre acompanhadas por instrutores especializados. A estrutura de lazer se completa com spa, piscinas, academia, restaurante, bar de piscina e quadras de beach tennis.

7. Fasano Boa Vista

Entre as atividades disponíveis para os hóspedes, há golfe, ciclismo e passeios a cavalo (Fasano Boa Vista/Divulgação)

Também em Porto Feliz, a cerca de 100 km da capital paulista, o Fasano Boa Vista é considerado um dos refúgios de campo mais completos e sofisticados do país. O serviço personalizado, com pequenas mordomias ao longo da estada, é um dos diferenciais da propriedade.

Para quem busca manter a rotina de exercícios, o hotel oferece trilhas, bicicletas, quadras de beach tennis, aulas de tênis, equitação e até paintball. Casais podem optar por experiências como piquenique, jantar na varanda ou uma montagem romântica com decoração especial, café da manhã no quarto e espumante. As crianças contam com o Kids Club e atividades como a fazendinha e a equitação lúdica, conduzidas por profissionais qualificados.

8. Unique Garden

Unique Garden: destinos nacionais e bem-estar em alta (Guilherme Caliss/Divulgação)

Em Mairiporã, o Unique Garden ocupa cerca de 300 mil m² entre jardins, hortas e áreas verdes, propondo um ritmo mais lento para o feriado. No domingo, o chef Daniel Aquino comanda um almoço especial com influência da gastronomia árabe, trazendo novos aromas e temperos para a mesa. Ao anoitecer, o gramado do hotel recebe um sunset com música ao vivo e petiscos à base de morango, fruta que está na temporada e reflete a filosofia do hotel de valorizar ingredientes cultivados na própria propriedade.

Para momentos de bem-estar, o Spa Pandora reúne mais de 20 opções de terapias inspiradas em técnicas orientais e ocidentais. A programação de lazer se estende por caminhadas, tênis, beach tennis, passeios de bicicleta, piscina externa, piscina aquecida e espaço fitness, além de atividades de recreação para crianças.

As condições de cada pacote variam conforme disponibilidade, e as reservas podem ser feitas diretamente com os hotéis.