Corpo de Bombeiros resgata mais de mil pessoas no litoral paulista durante Operação Verão

No período, foram registradas 21 mortes por afogamento nas praias paulistas

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21h24.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou 1.184 pessoas em situação de risco nas praias do litoral paulista durante o período de férias, segundo balanço divulgado pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, 5. Os salvamentos ocorreram no âmbito da Operação Verão Integrada 2025/2026.

Desde 1º de dezembro de 2025, os bombeiros atenderam 688 ocorrências nas praias, em pelo menos 20 operações, que resultaram em 20 salvamentos diretos, incluindo resgates por mar, moto aquática e apoio aéreo.

No período, foram registradas 21 mortes por afogamento nas praias paulistas. No verão anterior, em 2025, o estado contabilizou 104 vítimas fatais durante toda a operação.

Investimentos

O Governo de São Paulo informou que destinou R$ 55 milhões para a Operação Verão, incluindo o maior efetivo policial da história no litoral. Além disso, foram repassados R$ 53,9 milhões para reforçar a assistência médica nos municípios litorâneos, com recursos direcionados ao Fundo Municipal de Saúde.

A operação começou em 20 de dezembro de 2025 e segue até o fim da alta temporada.

