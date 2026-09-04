Venda consultiva: por que ouvir virou o superpoder do CEO

Houve uma conversa comercial recente da qual saí com aquela sensação de “foi bom”, mas com um gosto amargo: falei demais. Não foi falta de preparo. Foi o impulso de querer convencer pela força do argumento, como se uma explicação brilhante garantisse o fechamento. No café depois, eu anotei numa frase o que eu queria ter lembrado antes de entrar na sala: em venda consultiva, a moeda não é eloquência. É precisão. E precisão nasce de escuta.

Quando a gente coloca isso em números, fica ainda mais claro. A Gong analisou conversas de vendas e aponta um padrão recorrente: as ligações com melhor desempenho tendem a ter cerca de 43% do tempo de fala do vendedor e 57% de fala do cliente. E quando o vendedor domina o papo e passa de algo como 65% do tempo falando, a taxa de conversão cai. Não é mágica. É psicologia básica: quem fala organiza o próprio pensamento, se compromete com o que está dizendo e, no processo, entrega o que realmente importa.

Isso explica um fenômeno comum: você apresenta, a pessoa concorda, pede a proposta e some. Não necessariamente porque era ruim, mas porque você falou do “o quê” sem chegar no “por quê agora”. O que muita gente chama de “objeção” quase sempre é falta de diagnóstico. O cliente não está resistindo ao seu produto, ele está protegendo tempo, reputação e risco. Um CEO não compra uma solução. Ele compra uma decisão mais tranquila.

E não é só no comercial. Ouvir muda a qualidade de um negócio por dentro também. Um levantamento citado pela Forbes mostra que funcionários que sentem que sua voz é ouvida são 4,6 vezes mais propensos a se sentirem empoderados para fazer seu melhor trabalho. Se isso vale para cultura, vale para a venda: escuta ativa reduz ruído e aumenta confiança.

A pergunta que muda o rumo da conversa

O que mais melhorou minha taxa de acerto ao longo do tempo não foi um slide melhor. Foi uma pergunta melhor. Em vez de começar pelo que eu ofereço, eu tento começar pelo que a pessoa quer evitar. Algo simples como: “Se nada mudar nos próximos 90 dias, o que sai mais caro: o dinheiro, o desgaste ou o tempo?” E aí eu faço o mais difícil: eu fico quieto. Sem completar frase. Sem defender. Sem vender antes da hora.

Parece detalhe, mas é aí que a venda consultiva acontece. Porque a resposta revela a verdade do negócio. Às vezes o problema nem é custo, é fricção, agenda travada, energia desperdiçada, decisão que não anda. Quando isso aparece, o papel do CEO vendedor não é empilhar argumentos. É ajudar o outro lado a enxergar com nitidez o que já está acontecendo, só que diluído na rotina.

Tem um caso conhecido no mundo de atendimento que ilustra esse ponto de um jeito radical. A Zappos registrou uma ligação de suporte que durou 10 horas e 43 minutos. Não é sobre falar por 10 horas. É sobre sustentar presença até a pessoa destravar o que precisa, sem pressa de encerrar. Em vendas, a lógica é parecida: o cliente percebe quando você está ali para encerrar um ciclo ou para entender de verdade.

No fim, vender bem vira isso: trocar pressa por clareza. Eu gosto de fechar a conversa confirmando, em voz alta, três coisas: o que eu entendi, o que ficou decidido e qual é o próximo passo. Se eu não consigo resumir em 20 segundos, é sinal de que ainda está confuso. E perceber que ouvir economiza tempo, porque encurta o caminho. Você evita reunião extra, evita retrabalho, evita proposta desalinhada e evita o famoso “vamos amadurecer internamente” que, muitas vezes, é só falta de confiança.

Se eu tivesse que deixar uma ideia simples para você testar ainda esta semana, seria: entre na próxima conversa importante com menos intenção de impressionar e mais intenção de entender. O curioso é que, quando você faz isso, se torna mais convincente sem tentar. E o cliente percebe.