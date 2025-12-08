Seguro auto cobre enchente? O que a sua apólice realmente diz

Em períodos de chuva intensa, o risco de enchentes cresce e, com ele, os danos a veículos. Apesar do seguro-auto oferecer proteção para diversos imprevistos, a cobertura para alagamentos depende da apólice contratada, e pode variar bastante entre seguradoras.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) reforça que, em dias de chuva forte, os motoristas devem aumentar a distância entre veículos e reduzir a velocidade para evitar acidentes.

Já motociclistas são orientados a evitar as vias e buscar abrigo até que o trânsito esteja seguro novamente.

O seguro cobre danos causados por enchentes?

A maioria dos planos básicos oferecidos pelas seguradoras para veículos não oferece cobertura contra desastres naturais. Por isso, o primeiro passo para garantir auxílio é confirmar se sua apólice inclui proteção nesses casos.

Além das enchentes, outros danos causados por tempestades podem não estar incluídos na sua apólice. Por exemplo, para chuva de granizo, queda de árvores e muros sobre o automóvel e vendavais, pode ser necessário adquirir um pacote adicional com a seguradora.

Mesmo em caso de cobertura, em algumas situações o seguro pode não indenizar ou ressarcir o motorista. Segundo o JusBrasil, existem duas situações que isentam a seguradora.

se o seguro entender que o motorista atravessou a enchente propositalmente e optou por arriscar a integridade do veículo, o condutor pode não receber indenização pelos sinistros causados; Água salgada no veículo: nestes casos, a seguradora pode não cobrir o prejuízo do condutor por entender que o carro não deveria circular na areia, logo, não deveria estar próximo a áreas com água salgada em casos de enchente.

O que é a apólice do seguro?

A apólice é o comprovante de contratação do seguro. O documento especifica qual a cobertura escolhida, as exclusões, o prazo de validade e o valor segurado para o contratante.

Ela garante os deveres e direitos de ambas partes — seguradora e condutor — e as condições de indenização para cada tipo de sinistro, como os causados pelo condutor, por terceiros ou eventos climáticos.

Também é na apólice que fica determinada se a cobertura será total ou parcial conforme a gravidade e andamento do caso.

Como escolher a apólice para cobertura?

Ao contratar um plano, é preciso avaliar quais coberturas ele oferece. Motoristas que moram em áreas com grande incidência de enchentes e alagamentos devem priorizar proteções que indenizam despesas causadas por desastres naturais.

A depender das condições oferecidas, pode ser necessário incluir pacotes adicionais na cobertura compreensiva, conforme os planos oferecidos pela empresa. Desta forma, é possível ampliar a proteção também para amassados e arranhões causados por outros fatores de tempestades.

Como saber o que meu seguro cobre?

Para entender seu plano de cobertura, é preciso ler atentamente a apólice. Algumas palavras-chave podem ajudar a localizar no documento informações sobre a cobertura em casos de desastres naturais. Entre elas estão:

Alagamentos;

Enchentes;

Chuvas;

Fenômenos da natureza;

Vendavais;

Granizos;

Perda total;

Danos parciais.

Como acionar o seguro em caso de enchente?

Se ficar preso em uma enchente ou alagamento, o primeiro passo é desligar o carro para evitar danos elétricos que impossibilitam a recuperação do veículo.

Após buscar refúgio, o condutor precisa acionar a seguradora e informar o ocorrido. É importante detalhar a localização do carro, o que aconteceu e como o motorista ficou preso no alagamento. Confira outras tarefas importantes que o condutor deve realizar em situações similares.