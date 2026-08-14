Pesquisa Quaest: vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no 2º turno cai para 3 pontos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 43% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 40%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14.

O cenário configura um empate técnico entre o petista e o senador do PL.

No confronto direto, 13% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas. Outros 4% estão indecisos.

A vantagem de Lula na comparação com o levantamento de cinco de agosto caiu de cinco para três pontos percentuais.

O resultado mostra uma disputa mais apertada entre os cenários de segundo turno testados pela Quaest. Nos outros três confrontos pesquisados, Lula aparece numericamente entre 7 e 11 pontos percentuais à frente dos adversários.

Lula tem de 7 a 11 pontos de vantagem nos outros cenários

Nos demais cenários de segundo turno apresentados aos entrevistados, Lula registra vantagem numérica sobre Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Contra Caiado, Lula tem 44% das intenções de voto, ante 37% do ex-governador de Goiás. Brancos, nulos ou eleitores que dizem que não vão votar representam 14%, enquanto 5% estão indecisos. Nesse cenário, a diferença entre Lula e Caiado é de 7 pontos percentuais.

No confronto com Renan Santos, o presidente também registra 44%, enquanto o candidato do Missão aparece com 36%. Brancos, nulos e os que não pretendem votar somam 16%, e os indecisos são 4%. A distância entre os candidatos é de 8 pontos.

A maior diferença entre os cenários testados aparece no confronto com Zema. Lula marca 45% e o ex-governador de Minas Gerais, 34%. Outros 16% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam, enquanto 5% estão indecisos. A diferença é de 11 pontos percentuais.

Flávio Bolsonaro e Lula têm as maiores rejeições

A Quaest também mediu a rejeição dos candidatos à Presidência. Flávio Bolsonaro tem o maior percentual entre os nomes pesquisados, com 54%, seguido por Lula, com 52%.

Caiado aparece com 35% de rejeição, enquanto Zema registra 34%. Renan Santos tem 21%, seguido por Rui Costa Pimenta (PCO), com 19%, e Augusto Cury (Avante), com 16%.

Entre os demais candidatos, Samara Martins (UP) registra rejeição de 11% e Edmilson Costa (PCB), de 10%. Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) aparecem com 9% cada. Clariana Barão (DC) tem o menor percentual entre os nomes apresentados, com 6%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal O Globo. A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06773/2026.