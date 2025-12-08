Como é o Lamborghini de R$ 5,8 milhões que acaba de chegar ao Brasil

Nem só de utilitários esportivos vivem as fabricantes de veículos. Enquanto marcas genéricas decapitam suas peruas ali e aniquilam seus sedãs e hatches médios acolá por uma suposta imposição do mercado, construtores de supermáquinas resistem a abandonar fórmulas que definiram seu caráter, sua história e até mesmo sua posição hierárquica no mercado.

É o caso da Lamborghini com o Temerario, que estreia no Brasil por R$ 5,8 milhões.

O superesportivo foi lançado há pouco mais de um ano na venerada Monterey Car Week, na Califórnia, Estados Unidos. Depois do Revuelto 1, é o segundo modelo da linha High Performance Electrified Vehicle (HPEV) e completa o ciclo de hibridização da Lamborghini, iniciado com o lançamento do Urus SE 2.

Conheça o Temerario, da Lamborghini

Indo ao que interessa, o Temerario é equipado com um 4.0 V8 biturbo, afinado de tal modo a soar como um motor aspirado. Ele trabalha em conjunto com um elétrico do tipo fluxo axial integrado ao próprio V8 e outros dois no eixo dianteiro. Tudo junto dá 920 cavalos de potência, transferidos às rodas por uma transmissão – de dupla embreagem e oito marchas – projetada do zero.

A verborragia técnica sobre como o conjunto funciona deixamos para a Lamborghini:

“O V8 biturbo entrega sua potência máxima de 800 cv entre 9.000 e 9.750 rpm, e 74 kgfm de torque entre 4.000 e 7.000 rpm. O motor elétrico, posicionado em P1 (entre o V8 e a transmissão), garante resposta imediata desde baixas rotações e atua de forma contínua durante as trocas de marcha, funcionando como um ‘preenchedor de lacunas de torque’, melhorando a resposta transitória e proporcionando a sensação de progressão linear e praticamente ilimitada até 10.000 rpm”.

Totalmente novo, o chassi de alumínio utiliza uma liga ultraleve e de altíssima resistência, elevando significativamente a rigidez torsional, o que sempre faz bem à dinâmica do veículo.

A Lamborghini diz ter dedicado “rigoroso trabalho técnico ao desenvolvimento de uma experiência sonora única e inconfundível para o sistema de propulsão do Temerario”. Isso significa dizer que enquanto a amplitude e a frequência do som aumentam conforme as rotações do motor sobem, o sistema de escape enfatiza acusticamente os processos de combustão.

E os engenheiros de som da Lamborghini deram um jeito de levar o que chamam de “acústica esportiva” para o interior, destacando as frequências desejadas por meio de painéis e componentes leves da carroceria. “As sutis vibrações transmitidas ao chassi ampliam a experiência sensorial, complementando a trilha sonora empolgante do motor”, explica a marca.

“O Temerario é um verdadeiro ‘fuoriclasse’: um carro em uma categoria própria, extraordinário e inovador tanto do ponto de vista técnico quanto estilístico”, afirma Stephan Winkelmann, CEO da Lamborghini.

Design e interior

Sobre o estilo do Temerario, o mais interessante a dizer é que o teto tem função aerodinâmica, uma vez que seu perfil levemente deslocado para trás direciona o ar para a asa traseira. “Os designers ainda integraram, quase de forma invisível, entradas de ar atrás do habitáculo, acima da musculatura esculpida da carroceria, um componente altamente funcional que garante o suprimento adequado de ar para o motor, o radiador e o turbocompressor”, explica a marca.

Na cabine, enquanto o motorista recebe as informações no cluster digital de 12,3”, o passageiro visualiza dados simultaneamente em um display de 9,1” à sua frente. O característico botão de partida inspirado na aviação foi mantido.

Blu Marinus (azul) e Verde Mercurius (verde) são as novas cores, porém há mais de 400 tonalidades de carroceria e pinturas especiais disponíveis no programa de personalização Lamborghini Ad Personam.

Um último detalhe sobre este Temerario no aguardo de um comprador no Brasil: é a primeira vez que um Lamborghini chega ao mercado nacional com o pacote esportivo Alleggerita, que alivia o peso do carro em até 25 kg.