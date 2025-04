Chuva causa enchentes em cidades do ABC, paralisa trens e provoca deslizamentos em São Paulo

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana de São Paulo neste sábado, 19, causaram alagamentos em diversos locais, sobretudo nas cidades do ABC Paulista, em Diadema e Mauá.

Por conta dos alagamentos, a Linha 10 (Turquesa) da CPTM está parcialmente bloqueada, e os ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) fazem o trajeto entre as estações Capuava e Prefeito Saladino.

A Linha 7 (Rubi) também foi afetada, e o trecho entre as estações Campo Limpo Paulista e Botujuru está bloqueado devido a um alagamento. Os passageiros também precisam fazer o trajeto de ônibus do Paese.

O Corpo de Bombeiros informou que respondeu a nove chamados de quedas de árvores, 42 de enchentes e seis desmoronamentos na Grande São Paulo até às 17h30 deste sábado, e não houve nenhuma vítima. Nas redes sociais, moradores da capital e de cidades vizinhas compartilharam o caos gerado pela chuva.

Em Diadema, por exemplo, as regiões centrais da cidade e os bairros Vila Lídia, Campanário e Jardim São Judas foram os mais afetados. Na capital, bairros que ficam na divisa com as cidades do ABC, como o Jardim Miriam, também enfrentam problemas devido às chuvas.