Carros autônomos da Waymo são 9 vezes mais seguros contra acidentes graves

Veículos autônomos são cada vez mais uma realidade em grandes cidades dos Estados Unidos, da China e em localidades como Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Apesar de questões técnicas e regulatórias ainda existirem, seriam eles um caminho viável para reduzir drasticamente as mortes no trânsito?

Segundo dados divulgados pela Waymo, subsidiária da Alphabet, empresa-mãe do Google, seus veículos autônomos são 9 vezes mais seguros que os carros guiados por humanos.[/grifar] A análise cobre quase 161 milhões de quilômetros rodados até junho de 2025 em quatro cidades dos EUA: Los Angeles, San Francisco, Phoenix e Austin.

Além disso, a taxa de colisões com qualquer tipo de ferimento foi 80% menor e, em cruzamentos – pontos críticos no trânsito urbana –, a redução chegou a 96%. Esses resultados levaram Slotkin a defender que a tecnologia seja tratada como medida de saúde pública.

Embora a Waymo tenha registrado incidentes pontuais, como falhas de navegação ou batidas leves, as ocorrências mais graves envolveram sempre terceiros como causadores, sejam eles motoristas humanos ou motociclistas.

A empresa é a única do setor que divulga dados completos de desempenho, o que permite comparação real com condutores humanos. A Tesla e outras concorrentes ainda não oferecem o mesmo nível de transparência.

Resistência regulatória

Apesar do potencial para a saúde pública, cidades como Washington e Boston impõem barreiras à expansão da tecnologia, incluindo a exigência de operadores humanos dentro dos veículos.

Nos EUA, mais de 39 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em 2024 – número superior à soma de homicídios, acidentes aéreos e desastres naturais. Os custos anuais estimados passam de US$ 1 trilhão, somando perdas econômicas e de qualidade de vida.

Para o autor, se 30% da frota fosse autônoma, até 40% dos acidentes poderiam ser evitados. A Waymo opera com sensores LiDAR, câmeras e radares. Seus carros circulam apenas em áreas específicas e previamente mapeadas, o que ainda representa um obstáculo à adoção em larga escala nos EUA – ou no resto do mundo.