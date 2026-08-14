Pesquisa Quaest: Lula tem 7 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a disputa pelo Palácio do Planalto com 38% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na segunda colocação, marcando 31% da preferência do eleitorado.

A diferença entre os dois chegou a 7 pontos percentuais. Em pesquisas anteriores, com um número menor de candidatos testados, a vantagem de Lula era de 12 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) marcam 4% cada. O ex-governador Romeu Zema (Novo) e o escritor Augusto Cury (Avante) pontuam com 2%. Samara Martins (UP) tem 1%. Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Essa é a primeira pesquisa da Quaest que considerou todos os 13 candidatos que foram formalizados pelos partidos. No levantamento anterior, Cabo Daciolo (Mobiliza) estava incluído, mas desistiu para disputar o governo do Amazonas.

Pesquisa presidencial espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, mais da metade ainda não aponta um nome para a Presidência. Os indecisos somam 51% do eleitorado.

Lula é citado espontaneamente por 25% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 19%. Outros nomes, somados, representam 3%. Branco, nulo ou aqueles que afirmam que não vão votar são 2%.

A escolha do candidato é definitiva ou ainda pode mudar?

Apesar do alto percentual de indecisos na pesquisa espontânea, entre os eleitores que já fizeram uma escolha, a maioria afirma que sua decisão está consolidada. Para 69%, a escolha do candidato é definitiva e não deve mudar até a eleição.

Outros 30% dizem que ainda podem mudar de candidato até o pleito. Apenas 1% não soube ou não respondeu à pergunta.

Expectativa de vitória

A pesquisa também perguntou aos entrevistados quem eles acreditam que vencerá a eleição, independentemente de sua preferência eleitoral. Para 56%, Lula será o vencedor da disputa presidencial, enquanto 27% apostam em uma vitória de Flávio Bolsonaro.

Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado são apontados como prováveis vencedores por 1% dos entrevistados cada. Outros 14% não souberam ou não responderam.

A diferença na expectativa de vitória entre Lula e Flávio Bolsonaro é de 29 pontos percentuais, distância superior aos 7 pontos registrados entre os dois no cenário estimulado de primeiro turno.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal O Globo. A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06773/2026.

Mais informações em instantes.