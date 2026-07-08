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Feriado de 9 de julho: o que abre e o que fecha nesta quinta em SP

Feriado de 9 de julho altera funcionamento de diversos órgãos em São Paulo. Entenda o que abre e o que fecha na capital paulista.

Avenida Paulista ficará fechada para veículos no feriado de 9 de julho. (Pedro Truffi Viotti de Almeida/Freepik/Divulgação)

Avenida Paulista ficará fechada para veículos no feriado de 9 de julho. (Pedro Truffi Viotti de Almeida/Freepik/Divulgação)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 8 de julho de 2026 às 13h47.

O dia 9 de julho é um feriado estadual em São Paulo que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado por paulistas em defesa da convocação de uma nova Constituição para o país.

A data é considerada a Data Magna do Estado de São Paulo e foi transformada em feriado civil pela Lei Estadual nº 9.497/1997, com base na Lei Federal nº 9.093/1995, que permite aos estados escolherem uma data de grande relevância histórica para celebrar como feriado.

Diferentemente de feriados nacionais, o 9 de julho é comemorado apenas no estado de São Paulo. Por isso, repartições públicas, serviços estaduais e municipais e parte do comércio funcionam em esquema especial, enquanto o restante do país mantém as atividades normalmente.

Na capital paulista, o feriado também altera o funcionamento do transporte público, do trânsito, de órgãos públicos e de diversos serviços essenciais.

O que fecha?

O funcionamento varia conforme o serviço. Confira os principais destaques:

Bancos

As agências bancárias não abrem durante o feriado estadual. Contas com vencimento em 9 de julho podem ser pagas no próximo dia útil, sem cobrança de juros, desde que não sejam tributos com vencimento específico. O Pix funciona normalmente durante todo o dia.

Poupatempo

Todos os postos físicos permanecem fechados no feriado. Já os serviços digitais continuam disponíveis pelo portal, aplicativo e totens de autoatendimento.

INSS

As agências ficam fechadas, mas o aplicativo Meu INSS, o site e a Central 135 permanecem disponíveis para consultas e alguns serviços.

Correios

As agências não funcionam no dia 9 de julho e retomam o atendimento no dia útil seguinte.

Serviços públicos estaduais

Órgãos administrativos do Governo de São Paulo suspendem o atendimento presencial. Hospitais, unidades de urgência e emergência, segurança pública e demais serviços essenciais seguem funcionando normalmente em regime de plantão.

Comércio e shoppings

O comércio de rua pode abrir, já que o funcionamento depende da decisão de cada estabelecimento e de acordos trabalhistas. Os shoppings normalmente operam com horário especial, especialmente as áreas de alimentação e lazer.

Parques estaduais

Os parques administrados pelo Governo de São Paulo permanecem abertos normalmente durante o feriado.

A Avenida Paulista estará aberta no dia 9 de julho? (é uma pergunta do Google)

A Avenida Paulista será aberta para pedestres durante o feriado, repetindo o modelo adotado aos domingos e em outras datas comemorativas.

Com isso, a via é fechada para a circulação de veículos em parte do dia, permitindo que moradores e turistas utilizem o espaço para caminhadas, passeios de bicicleta, atividades esportivas e lazer.

Museus, centros culturais, restaurantes e cafeterias da região também costumam funcionar, embora cada estabelecimento possa adotar horários próprios.

Rodízio em SP: feriado altera o trânsito

O feriado de 9 de julho também muda as regras de circulação na capital.

O rodízio municipal de veículos fica suspenso, permitindo a circulação de carros independentemente do final da placa no centro expandido.

Já restrições específicas para caminhões e outras regras de circulação podem permanecer em vigor, conforme determinação da Prefeitura de São Paulo.

No transporte coletivo, metrô e CPTM operam com programação semelhante à dos domingos, com intervalos maiores entre os trens em comparação aos dias úteis.

Algumas linhas podem sofrer alterações operacionais devido a obras previamente programadas.

Os ônibus municipais também funcionam em escala de feriado, com frota reduzida em relação aos dias úteis.

A recomendação para quem pretende utilizar o transporte público é consultar previamente os aplicativos oficiais e os canais da SPTrans para verificar horários e intervalos das linhas.

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