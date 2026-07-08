5 shows para aproveitar o feriado prolongado em São Paulo

Quem pretende passar o feriado prolongado na capital paulista encontra uma programação intensa de música ao vivo. Entre os dias 8 e 12 de julho, São Paulo recebe artistas de diferentes estilos, do pagode ao rap, passando pelo sertanejo, forró e MPB, em apresentações espalhadas por importantes casas de shows da cidade.

Confira cinco apresentações que prometem movimentar o feriado:

Calcinha Preta e Priscila Senna abrem a programação no CTN

A programação começa nesta quarta-feira, 8 de julho, com o Arraiá da Calcinha e Priscila Senna, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN). O evento reúne dois dos principais nomes da música nordestina em uma noite dedicada ao forró e ao brega romântico, dentro da programação junina do espaço.

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Gustavo Mioto leva o sertanejo ao Villa Country

Também no dia 8 de julho, Gustavo Mioto sobe ao palco do Villa Country. O cantor apresenta sucessos que marcaram sua carreira e músicas do repertório mais recente, em um dos principais endereços da música sertaneja em São Paulo.

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Belo e Sorriso Maroto dividem o palco no feriado de 9 de julho

Na quinta-feira, 9 de julho, feriado da Revolução Constitucionalista, o CTN recebe Belo e Sorriso Maroto. O encontro reúne dois dos maiores representantes do pagode nacional em uma noite dedicada aos clássicos do gênero e aos sucessos que seguem entre os mais ouvidos do país.

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Liniker apresenta a turnê "Bye Bye Caju"

No dia 11 de julho, sexta-feira, Liniker chega ao Nubank Parque com a turnê "Bye Bye Caju". O show reúne as canções do álbum mais recente da artista, além de músicas que marcaram sua trajetória, em uma apresentação que mistura soul, MPB, samba e R&B.

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MV Bill celebra 30 anos de carreira no Cine Joia

Encerrando a programação, MV Bill comemora três décadas de carreira no domingo, 12 de julho, no Cine Joia. O rapper revisita diferentes fases de sua trajetória e apresenta um repertório que reúne músicas marcantes do hip-hop nacional.

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