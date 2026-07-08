9 de julho é feriado de quê? Entenda a origem da data em São Paulo

O dia 9 de julho marca um dos capítulos mais importantes da história de São Paulo. A data celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado que entrou para a memória do estado como símbolo da defesa da Constituição e da autonomia política.

O feriado é estadual e vale apenas para São Paulo. Nos demais estados brasileiros, o dia segue como uma data comum de trabalho, salvo quando há algum feriado municipal, como em Boa Vista, capital de Roraima, que celebra seu aniversário.

O que aconteceu em 9 de julho de 1932?

A Revolução Constitucionalista teve início em 9 de julho de 1932, quando tropas paulistas se levantaram contra o governo provisório de Getúlio Vargas.

O principal objetivo do movimento era pressionar o governo federal a convocar uma Assembleia Constituinte e devolver ao país uma Constituição, já que Vargas havia assumido o poder após a Revolução de 1930 e governava sem uma nova Carta Magna.

Durante cerca de três meses, milhares de voluntários e militares participaram dos confrontos. Apesar da derrota militar das forças paulistas, o movimento ganhou importância histórica por fortalecer a pressão em favor da constitucionalização do país.

A Revolução trouxe resultados?

Mesmo sem vencer a guerra, a Revolução Constitucionalista influenciou os rumos da política nacional. Em 1933, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar a Constituição de 1934.

Por esse motivo, muitos historiadores consideram que o movimento teve papel relevante no processo de retorno da ordem constitucional brasileira.

Como a data é celebrada?

Todos os anos, o feriado de 9 de julho é marcado por cerimônias cívicas em homenagem aos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. O principal palco das celebrações é o Mausoléu aos Heróis de 32, no Parque do Ibirapuera, onde autoridades participam de homenagens, como a deposição de flores, além de desfiles e outros eventos comemorativos.

Sexta-feira é ponto facultativo?

O dia 10 de julho não é considerado feriado nacional. Ainda assim, em todas as cidades do Estado de São Paulo, ela pode ser decretada como ponto facultativo, permitindo a emenda com o feriado estadual de 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932.

O ponto facultativo significa que o funcionamento dos órgãos públicos depende da decisão da administração responsável. Em muitos casos, repartições suspendem o atendimento ao público, enquanto serviços essenciais, como saúde, segurança e emergência, continuam operando normalmente.

Quem pretende aproveitar a possível emenda deve verificar se o município ou o órgão em que trabalha publicou decreto sobre o funcionamento do dia 10 de julho.

No setor privado, a orientação é consultar a empresa para confirmar se haverá expediente normal ou concessão de folga.