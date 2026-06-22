São Paulo investe R$ 6,5 bilhões e entrega 500 novos ônibus elétricos

A Prefeitura de São Paulo entregou neste domingo, 21, um lote de 500 novos ônibus elétricos para o sistema municipal de transporte coletivo. Com a incorporação dos veículos, a cidade passa a operar uma frota de 1.759 ônibus elétricos, consolidando a maior operação desse tipo no Brasil.

Os novos ônibus foram apresentados em uma ação realizada na Marginal Tietê, onde ocuparam duas filas paralelas ao longo de aproximadamente 7,2 quilômetros de via interditada.

A entrega faz parte da estratégia da cidade para reduzir as emissões do transporte público e substituir gradualmente os veículos movidos a diesel. Pela regulamentação municipal, concessionárias não podem mais renovar a frota com ônibus a diesel quando os veículos atingem o fim de sua vida útil.

De acordo com a prefeitura, os 500 novos ônibus deixarão de consumir aproximadamente 20 milhões de litros de diesel por ano e evitarão a emissão anual de mais de 45 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂). A estimativa também aponta uma redução de 110,6 toneladas de óxidos de nitrogênio (NOx) e de 0,9257 tonelada de material particulado.

Durante o evento, o prefeito Ricardo Nunes destacou os impactos ambientais da medida. “Estamos acelerando a transição energética da maior cidade do país e consolidando uma política pública que já é referência nacional e internacional”, afirmou.

Segundo os cálculos apresentados pela administração municipal, o efeito ambiental dos novos veículos corresponde ao plantio de aproximadamente 3,2 milhões de árvores. Individualmente, cada ônibus elétrico equivaleria ao plantio de cerca de 6.400 árvores e evitaria a emissão de aproximadamente 87 toneladas de CO₂ por ano.

Ônibus elétricos em São Paulo: cidade chega a 1.759 veículso limpos

Maior frota elétrica do Brasil

A escala da operação também chama atenção quando comparada ao restante do país. Segundo levantamento da prefeitura, o lote de 500 ônibus entregue neste domingo supera, sozinho, o total estimado de ônibus elétricos em circulação no Brasil em 2025 fora da cidade de São Paulo, calculado em cerca de 460 veículos.

“Há poucos anos, o país inteiro possuía menos ônibus elétricos do que os que estamos apresentando hoje”, afirmou o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Celso Caldeira.

Com a nova entrega, a frota elétrica da capital passa a ser composta por 1.570 ônibus movidos a bateria e 189 trólebus. Segundo a prefeitura, o conjunto deixa de emitir aproximadamente 130 mil toneladas de CO₂ por ano e reduz o consumo de cerca de 57 milhões de litros de diesel anualmente.

A ampliação da frota integra uma estratégia mais ampla da gestão municipal voltada à redução de emissões e à melhoria da qualidade do ar. O programa inclui também ações relacionadas à expansão de áreas verdes, preservação ambiental e plantio de árvores.

Para financiar a renovação da frota, a prefeitura estruturou um programa de investimentos estimado em R$ 6,5 bilhões, com recursos nacionais e internacionais. O lote entregue neste domingo contou ainda com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“São Paulo lidera a transformação da mobilidade sustentável no país. A expansão da frota elétrica mostra que é possível combinar inovação, ganhos ambientais e melhoria dos serviços públicos em larga escala”, afirmou Luciana Aparecida da Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do banco.

Política de transição energética

Os novos veículos serão incorporados ao sistema que transporta mais de 7 milhões de passageiros por dia na capital. Todos os ônibus contam com ar-condicionado, conexão Wi-Fi, entradas USB e recursos de acessibilidade.

A nova frota é composta por 22 ônibus do tipo mídi, 215 básicos, 159 modelos padron de 13,20 metros, 64 articulados de 21 metros e 40 articulados de 23 metros.

Entre os veículos apresentados, 20 possuem câmeras integradas ao Smart Sampa, programa municipal de monitoramento urbano. Com a nova entrega, a cidade passa a contar com 74 ônibus equipados com a tecnologia.

Além dos indicadores ambientais, motoristas e operadores relatam mudanças na operação diária dos veículos. A motorista Priscila dos Santos Correia, que trabalha há 13 anos no transporte coletivo, afirma que a diferença em relação aos modelos a diesel é perceptível.

“O veículo é mais silencioso, mais confortável e mais potente. Quem dirige percebe no dia a dia e os passageiros também sentem essa mudança assim que entram no ônibus”, disse.

A avaliação é compartilhada por Wesley Rafael da Silva, instrutor de operação de ônibus elétricos. Segundo ele, o menor nível de ruído e o conforto são percebidos tanto pelos condutores quanto pelos passageiros desde os primeiros dias de uso.